Urtano tir in sosta in Fi-Pi-Li, soccorsa coppia a Ginestra

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Fi-Pi-Li dopo l'uscita di Ginestra Fiorentina direzione Firenze delle 23 di ieri. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e di Fi-Ovest. Un'auto ha perso il controllo urtando un mezzo pesante fermo in piazzola di sosta, rimanendo incastrata sotto al rimorchio.

I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e quattro automezzi di cui un’autogru, dopo un complesso lavoro di salvataggio per liberare la coppia rimasta incastrata tra le lamiere, hanno consegnato le due persone coscienti al personale medico per la stabilizzazione e il successivo trasporto in ospedale.