Viola il divieto di avvicinamento e pedina un uomo: nei guai donna di 40 anni a Firenze

È finita nei guai una donna fiorentina di 40 anni, rea aver violato il divieto di avvicinamento ad un uomo vittima di stalking. La 40enne, denunciata per stalking dalla vittims delle sue attenzioni non richieste, tanto che il tribunale di Firenze aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento all’uomo, non si sarebbe rassegnata alla fine della loro amicizia ed è arrivata a pedinare e molestare in più occasioni il malcapitato.

L’ultimo atto ieri mattina, quando si è presentata sul suo luogo di lavoro. Poco dopo la stalker è stata rintracciata in strada dagli agenti di polizia e adesso rischia un aggravamento della misura cautelare.