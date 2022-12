Via le barriere architettoniche da Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Santa Maria Novella

Circa 2,7 milioni di euro, per l’abbattimento di barriere architettoniche nei musei civici. Nello specifico 500mila euro per il museo di Palazzo Vecchio, 1 milione e 614mila per il museo di Santa Maria Novella e 500mila euro per il museo Novecento.

Sono i progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’ avviso pubblico del Ministero della Cultura per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MiC, a valere sulle risorse del PNRR.

"Siamo soddisfatti per l’arrivo di queste risorse che miglioreranno le potenzialità di fruizione dei musei civici rendendoli sempre più accessibili. - hanno detto Bettini e Meucci - Vogliamo lavorare sempre di più per una cultura accessibile a tutti e questo passa dall’impegno per rimuovere il più possibile ogni tipo di barriera, fisica o sensoriale".

Nello specifico, i progetti prevedono per il Museo di Santa Maria Novella la realizzazione di un punto informativo nella nuova sala di accoglienza del Museo Civico, interventi sui percorsi di accesso dall’esterno, la realizzazione di nuovi sistemi di salita e accesso e sistemi audio per non vedenti e loges per una fruizione ampliata del museo, per il Museo Novecento la realizzazione di un nucleo attrezzato di accoglienza dei ragazzi a piano terra, interventi per il miglioramento dell’accessibilità dal loggiato del Museo, per il Museo di Palazzo Vecchio la realizzazione di un punto informativo e sedute di accoglienza cortili interni, installazione ascensori, sistemi audio e per non vedenti e loges per una fruizione ampliata del museo.

L’avviso del Ministero della Cultura è finalizzato alla selezione e al finanziamento integrale di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa