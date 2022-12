Boxing Day per i Lupi, è tempo di affrontare Ravenna

La Kemas Lamipel S. Croce si appresta a disputare il “boxing day” contro Ravenna del 26 dicembre (ore 18), prima giornata di ritorno del campionato A2 Credem Banca. In settimana, complici i recuperi disputati mercoledì sera, è arrivato il primo verdetto stagionale: la Kemas, alla fine, ha chiuso il girone di andata al 6^ posto, a 3 punti di distanza dalla seconda piazza occupata dalla BCC Castellana, “carnefice” della formazione biancorossa nell’ultimo turno disputato. Un’occasione sprecata? Non nell’ottica dell’obiettivo play-off, perché la classifica è cortissima e farà in tempo a cambiare ancora e ancora. Forse si può parlare di occasione sprecata per la Del Monte Coppa Italia, il cui calendario si compone in base alla graduatoria del girone di andata. I Lupi giocheranno la gara dei quarti di finale, da “dentro o fuori”, in trasferta, giovedì 29 dicembre, ore 20.30 a Cantù. Piazzandosi tra le prime quattro avrebbero avuto la chance di giocare al Pala Parenti. Considerando che la Kemas Lamipel aveva approcciato l’ultimo turno da terza in classifica, ha bruciato parecchio dover rinunciare al vantaggio del fattore campo. Ma neppure in questo caso si può parlare di un piazzamento penalizzante. Nella passata stagione la Conad Reggio Emilia affrontò il quarto di finale in trasferta (a S. Croce…), si qualificò e finì per vincere il trofeo. In panchina, come ben si sa, sedeva Vincenzo Mastrangelo. Per cui, tante energie positive e testa per adesso alla sfida del 26 dicembre contro la Consar Ravenna, superata nel match di andata per 3-1, con Manuel Coscione sulla sponda opposta. Vincere contro i romagnoli in un Pala Parenti vestito a festa vorrebbe dire tanto, sia in termini di entusiasmo, che di nuovo balzo in classifica. Colli e compagni si troveranno di fronte l’ex biancorosso Natale Monopoli, palleggiatore classe 1975, il fratello di Andrea Truocchio, Ranieri, già in campo all’andata, e, novità di mercato degli ultimi giorni, Swan Ngapeth, fratello di Erwin, uscito da Siena e chiamato da coach Bonitta per sostituire il partente Pol. Per l’occasione la Società ha indetto la Giornata Biancorossa: non saranno validi, dunque, abbonamenti, riduzioni, gratuità varie, se non quelle rivolte ai minori. Fischio d’inizio ore 18.00.

GLI AVVERSARI. La Consar RCM Ravenna, rispetto alla squadra che affrontò la Kemas Lamipel nel match di andata, ha cambiato due pedine: non sono più a disposizione di coach Bonitta lo schiacciatore Alberto Pol e il palleggiatore Manuel Coscione, sono entrati in rosa il play, classe 1975, Natale Monopoli (lo scorso anno in A3 a Montecchio) e lo schiacciatore Swan Ngapeth, fratello di Erwin, fino a poche settimane fa in forza alla Emma Villas Siena, in Superlega. E’ rimasto, e sarà uno dei più salutati e applauditi dal Pala Parenti, il centrale Martins Arasomwan, lo scorso anno protagonista della grande cavalcata biancorossa, stoppata solo da Cuneo in semifinale play-off. Contenderà una maglia da titolare a Francesco Comparoni e Vittorio Ceban, gli altri due “lunghi” del roster ravennate. In banda dovrebbere scendere in campo Roberto Pinali, altro “fratello d’arte”, del Giulio che gioca a Siena, e Mattia Orioli. Al palleggio, dopo essere partito dalla panchina nell’ultima giornata di andata, con Porto Viro, potrebbe debuttare da titolare proprio Monopoli, in ballottaggio con Filippo Mancini, classe 2004. Opposto, un altro 2004, Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor, settimo nella classifica dei bomber di A2 per punti individuali realizzati. Campione Europeo Under 20 ed MVP nell’edizione disputata questa estate.

ARBITRI: Arbitreranno Davide Prati e Cesare Armandola.

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

CONSAR RCM RAVENNA: 1 Comparoni Francesco C, 2 Monopoli Natale P, 4 Chiella Leonardo L, 5 Orto Simone L, 6 Ngapeth Swan S, 7 Bovolenta Alessandro S, 8 Arasomwan Martins C, 9 Pinali Roberto S, 10 Goi Riccardo L, 11 Mancini Filippo P, 12 Truocchio Ranieri S, 14 Orioli Mattia S, Ceban Vittorio C, 18 Tomassini Lorenzo C.

LA GIORNATA (14^ giornata, 26 dicembre 2022)

Kemas Lamipel S. Croce-Consar RCM Ravenna

Conad Reggio Emilia-HRK Motta di Livenza

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Consoli Mc Donald’s Brescia

Tonno Callipo Vibo Valentia-Cave del Sole Lagonegro

Agnelli Tipiesse Bergamo-Pool Libertas Cantù

BCC Castellana Grotte-Videx Yuasa Grottazzolina

Delta Group Porto Viro-Tinet Prata di Pordenone

