Doni ai bambini del San Jacopo dalla Guardia Nazionale Ambientale

Per la vigilia di Natale il dirigente regionale della Guardia Nazionale Ambientale (sede di Pistoia) Francesco Innocenti ha organizzato una raccolta doni per i bambini di famiglie in difficoltà e anche per i piccoli ricoverati nel reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.

I volontari della guardia nazionale si occupano di salvaguardia, tutela, recupero e soccorso animali, tutela dell'ambiente e del territorio: "Principalmente ci occupiamo di maltrattamenti e maldetenzione animali, di sfamare gli animali sul territorio come colonie feline, aiutare i vari canili presenti nella regione, salvaguardare il territorio. Da anni - spiega Innocenti - mi occupo, assieme alla dirigenza provinciale di Pistoia e con gli sponsor della Autodemolizione Dolfi di Pistoia e la pasticceria caffetteria Elisir di Capostrada, di aiutare le famiglie in difficoltà che in via privata mi chiedono aiuto alimentare in primis per i loro animali e successivamente per i componenti della famiglia. Da questo anno ho voluto portare in primis come cittadino Pistoiese e successivamente a nome della nostra sede Guardia Nazionale Ambientale Sede Provinciale di Pistoia dei giochi, dei libri da colorare e dei pennarelli ai bambini presenti in ospedale, così da portare loro un sorriso e per ricaricare di orgoglio il mio cuore e il cuore di chi ogni giorno mi sta accanto per queste gesta. Auguro di tutto cuore buone feste a tutti i bambini, a tutti i grandi e a tutti i nostri fedeli amici animali".