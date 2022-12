Furto al supermercato di San Giuliano, denunciati due 40enni

Furto di merce dal supermercato Carrefour di San Giuliano Terme nella giornata di ieri. Sul posto sono intervenute le volanti per due 40enni residenti tra Pisa e Cascina che avevano tentato di portar via senza pagare dei generi alimentari e un giubbotto per oltre 200 euro. La refurtiva è stata restituita e i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Trovato invece un 40enne con precedenti controllato in via Gramsci dal comitato interforze in centro storico e zona stazione. Un 40enne tunisino è stato rintracciato, sul suo conto pendeva una condanna a 1 anno e 4 mesi per pene concorrenti, tra cui violenza a pubblico ufficiale a Perugia nel 2017 e spaccio a Pisa nel 2021. L'uomo ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative. Se verranno rifiutate o non richieste, il provvedimento diverrà esecutivo e la pena dovrà essere scontata.