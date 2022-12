In memoria di Federico Lastrucci un sostegno all'Emporio Solidale

In occasione del Santo Natale ed a tre anni dalla scomparsa di Federico Lastrucci, giovane imprenditore impegnato anche nel sociale e scomparso prematuramente nel 2019, la famiglia Lastrucci, attraverso la Fondazione Leonardo 500, ha deciso sostenere il Centro Emmaus, emporio solidale a sostegno dei più bisognosi gestito dalla Misericordia di Empoli, da sempre al servizio della collettività con passione e dedizione.

Il ricordo di Federico è ancora vivo nella famiglia ed in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato, che ne ricordano le qualità umane, imprenditoriali, la rara sensibilità e l’immensa disponibilità verso gli altri. Una generosità che non può essere dimenticata e che vuole essere il tratto distintivo del suo ricordo, come testimoniato dalla targa a lui dedicata posta già nel 2021 all’ingresso del Centro Emmaus.

Attraverso tale iniziativa l’intenzione della famiglia Lastrucci è quella di sostenere l’attività del Centro Emmaus e di sensibilizzare le imprese e il territorio al problema dei più bisognosi. L’auspicio pertanto è che, anche nel nome di Federico, sia possibile attivarsi generosamente nei confronti della Misericordia che poi riverserà con altrettanta generosità questi aiuti in favore della collettività per la quale opera da tanti anni.