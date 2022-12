Si rinnova il bar del circolo I Praticelli di Castelfiorentino

Rinnovati i locali del bar del circolo Arci 'I Praticelli' di Castelfiorentino. Un rinnovo sentito, dati i 30 anni del vecchio arredamento. All'evento ha presenziato anche il sindaco Alessio Falorni.

"Questo intervento di ammodernamento e tutte le attività in calendario nei prossimi mesi, ci aiuteranno a riportare il circolo al centro della vita sociale e culturale del nostro quartiere, ricreando quella rete sociale persa durante la pandemia - spiega Enrico Monzitta, Presidente del Circolo e Coordinatore dei lavori -. Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di molti volontari che ci hanno aiutato con i lavori, proprio come è successo quando molti Circoli venivano costruiti, quindi un grande ringraziamento va a tutti loro. Associazione Civile il Progresso, l'associazione Trivia APS, la ditta Monzitta Gianfranco, Fabrizio Bartali, Verdiani e Linari, Artline, Dani impianti, Ferramenta Fiaschi e a tutti i soci volontari".

