Nel 2023 torna Terre di Siena Ultramarathon

La Terre di Siena Ultramarathon è pronta a festeggiare il 2023. Un anno che per la manifestazione organizzata dal Comitato Uisp di Siena profuma già di ritorno e di novità. L’ultramaratona toscana, infatti, tornerà a disputarsi domenica 26 febbraio dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, e lo farà regalando a maratoneti e trail runner una partenza e un arrivo spettacolari, in una delle piazze più belle d’Italia, piazza del Campo, oltre che tre percorsi e un programma capace di unire sport, cultura, enogastronomia ed eccellenze del territorio.

NUOVI I PERCORSI – L’8^ Terre di Siena Ultramarathon avrà quindi una nuova partenza, nel cuore della città. Una novità rispetto alle precedenti edizioni, in cui in piazza del Campo era previsto solo l’arrivo e che porta anche grandi vantaggi agli iscritti e alle loro famiglie: i primi non saranno più costretti a trasferimenti in pullman per raggiungere il via, le seconde potranno seguire e applaudire comodamente partenza e arrivo senza dover affrontare alcuno spostamento, oltre ovviamente a poter godere di un palcoscenico di infinita bellezza.

La nuova partenza in piazza del Campo ha anche portato gli organizzatori a pensare e ridisegnare nuovi percorsi. Inediti, ma come tradizione vuole unici e meravigliosi, che condurranno i partecipanti prima per le strade della città, fino alle zone periferiche, poi attraverso la campagna senese, con le sue colline e i suoi piccoli borghi, i suoi castelli e i suoi colori, a volte su fondo asfaltato, molte altre su sentieri e strade bianche. Non è un caso che chi corre questa gara si dimentichi spesso del cronometro per godersi appieno le bellezze che questo territorio sa regalare.

CONFERMATE LE DISTANZE – Anche nel 2023 la Terre di Siena Ultramarathon si conferma la gara per maratoneti e trail runner di tutti i livelli e dalle diverse esigenze, grazie alle tre distanze in programma: 50 km, per chi vuole un’ottima alternativa alle grandi maratone in calendario proprio in quel periodo; 32 km, per chi cerca un validissimo allenamento in vista delle 42 km primaverili, e 18 km per chi vuole testare il proprio stato di forma.

ISCRIZIONI GIÀ APERTE – Sono giù numerosi i maratoneti e trail runner che hanno deciso di schierarsi al via della gara toscana. Fino al 14 gennaio prossimo sarà inoltre possibile iscriversi, sul sito ufficiale della manifestazione (www.terredisienaultramarathon.it), alla tariffa più agevolata.

PASSEGGIATA DI 13 KM – Nella stessa mattina della Terre di Siena Ultramarathon spazio anche a chi ama andare lento. Il Comitato Uisp di Siena organizza infatti una passeggiata, nordic e fitwalking di 13 km, aperta a tutti. È richiesto il certificato medico.