Mensa Emmaus aperta anche a Natale, ristorante empolese dona 100 pasti

Un pasto caldo da offrire ogni giorno, anche per Natale, a chi si trova in difficoltà. La mensa Emmaus di via XI Febbraio, gestita dalla Misericordia di Empoli, non si è fermata neanche ieri 25 dicembre, ed è rimasta a disposizione di chi ha bisogno.

Nonostante la festività i volontari non hanno interrotto la distribuzione rispondendo all'appello della solidarietà, che non conosce vacanza, e sporzionando i pasti ai presenti. A partecipare al Natale solidale anche il ristorante Cucina Sant'Andrea di Empoli: i volontari hanno ritirato dentro a dei grossi contenitori ben 100 pasti caldi, donati dal ristorante in pieno centro alla mensa Emmaus, che li ha consegnati uno ad uno ai più bisognosi.