Pontedera piange l'attore Alessandro Tognarelli: "Ha fatto emozionare intere generazioni"

Pontedera piange la scomparsa di Alessandro Tognarelli, artista e attore molto conosciuto nella Valdera. Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e conoscenti nelle ultime ore sui social. "Anima del teatro popolare - si legge sulla pagina facebook del Comune di Pontedera - ha fatto emozionare generazioni di bambini e adulti. Il ricordo di Alessandro continuerà a vivere su ogni palcoscenico in cui la bellezza di un sorriso incontrerà la dolcezza dell'intelligenza. Il cordoglio e l'abbraccio della nostra comunità alla famiglia ed ai suoi affetti più cari".

Il ricordo dell'artista arriva anche da Eugenio Leone, nel direttivo della Filarmonica cittadina "Volere è Potere": "Perdiamo un attore sagace - scrive sui social Leone - ricorderemo la tua professionalità nel curare i dettagli, la tua intelligenza e la tua grande capacità di entrare in empatia con il pubblico. Soprattutto ti ricorderò per la tua grande umanità e il tuo profondo senso di giustizia sociale, di difesa degli ultimi, valori che portavi in scena tutte le volte che decidevamo di fare qualcosa insieme. Pontedera perde un angelo. Ci manchi già!".

La scomparsa dell'artista pontederese, nel giorno di Natale, ha colpito tutto il territorio e le compagnie teatrali sparse nei comuni. Tra queste il teatro di Capannoli: "Tutti ti conoscevano come attore, regista, animatore ma noi apprezzavamo di te anche il tuo spirito irriverente, la schiettezza, il senso di giustizia, l'impegno per un mondo migliore che tu cercavi di rendere tale anche con la tua arte" scrive il teatro. "Da stasera la comunità artistica toscana è un po' più povera per la tua uscita di scena, ma le emozioni e i pensieri restano. Grazie Alessandro".