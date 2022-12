Come sono nati gli NFT e quali sono gli artisti più famosi?

Gli NFT sono stati uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi e sono stati utilizzati prima di tutto per dimostrare la proprietà di una certa opera d’arte. Sì, perché i non-fungible tokens possono fare in modo che gli artisti di tutto il mondo abbiano la loro slice of pie, il giusto riconoscimento per il loro lavoro.

Oggi i non-fungible-token non sono più tanto misteriosi visto che non si fa che parlare di loro. Un meme, una casa virtuale, un video di basket, un album musicale e un’opera d’arte digitale, gli NFT possono davvero essere qualsiasi cosa, ma ognuna di queste avrà un valore a sé. Tra arte digitale e oggetti digitali collezionabili la differenza diventa sempre più labile, ma c’è da dire che gli NFT sono stati usati sin dal principio come uno strumento per raggiungere un nuovo modello digitale di proprietà di cui gli artisti e i collezionisti possono beneficiare.

La nascita degli NFT

Oggi sappiamo tutti che gli NFT sono una tipologia di token digitale che esiste su un certo tipo di database - conosciuto come blockchain - che permette la compravendita e lo scambio ma la cui proprietà e provenienza restano tracciate in maniera immutabile sul registro digitale decentralizzato.

La struttura stessa, infatti, permette la vendita, l’acquisto e lo scambio di NFT senza l’intervento di terze parti. I non Fungible Token possono rappresentare qualsiasi cosa, anche un oggetto reale. Questi sono i principali motivi che hanno spinto moltissimi artisti a dare una nuova interpretazione dell’arte. Ma facciamo un passo indietro: gli NFT nascono ufficialmente nel 2017, quando Ethereum e la sua programmabilità hanno iniziato ad avere successo. Nasce in quell’anno Cryptopunks e i primi pepe meme ad opera di John Watkinson e Matt Hall. I Cryptopunks sono la vera base degli Nft che oggi conosciamo.

Nel 2021 però, a scuotere l’opinione pubblica e a far risuonare in maniera globale il grido NFT è stata la vendita dell’opera digitale dell’artista Beeple, nome d’arte di Mike Winkelmann, battuta dalla casa d’asta Christie’s alle ore 16 dell’11 marzo 2021 per la cifra di 69 milioni di dollari. Da quel momento in poi Beeple diventa uno degli artisti più pagati della storia e gli NFT un fenomeno globale inarrestabile. Almeno così si pensa.

Arte e NFT: un connubio perfetto

Everydays, l’opera di Beeple, non è rimasta imbattuta e ormai gli artisti più famosi di NFT sono altri. Spesso ci si riferisce ai non-fungible-tokens parlando di una bolla, ma è importante considerare come la riappropriazione degli artisti della propria arte grazie agli NFT abbia concesso loro di reinventare lo stile e di fornire nuovi interessanti concetti: gli NFT sono degli utensili capaci di concretizzare delle sperimentazioni e delle idee davvero sorprendenti.

Tra gli artisti NFT più famosi c’è sicuramente Pak la cui opera The Merge ha di gran lunga superato il guadagno di quella di Beeple poiché ha raggiunto i 91,8 milioni di dollari. Autore anche di Clock, venduta per 52,7 milioni, Pak è un artista anonimo che ha saputo creare un seguito davvero interessante utilizzando la tecnologia per trasmettere i suoi messaggi.

Altro artista da non perdere è XCOPY con le sue animazioni macabre, e non mancano i collettivi come Okhaos creations e i progetti NFT come Lifeforms di Sarah Friend che sono in un certo senso meta-NFT cioè mettono in gioco la tecnologia stessa trasformandola in arte, o meglio Crypto art il nome che ha preso l’arte digitale NFT che si è evoluta ormai di molto rispetto ai primi meme collezionabili come i CryptoPunks.

NFT per tutte le forme d’arte

Gli NFT sono stati utilizzati in diverse correnti artistiche per tracciare e certificare la proprietà di opere d'arte digitali uniche. Alcune delle correnti artistiche più famose legate agli NFT sono:

- Arte digitale: come immagini, video e animazioni.

- Musica: come brani musicali e album digitali.

- Fumetti e graphic novel in versione digitale.

- Giochi: per gli oggetti virtuali unici all'interno dei giochi, come armi o equipaggiamento.

- Video e film

Gli NFT sono stati utilizzati in diverse altre correnti artistiche oltre a quelle menzionate, e il settore è in rapida evoluzione.