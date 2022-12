A Pisa i militari hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità brasiliana, per oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale. L’uomo durante un controllo, in evidente alterazione psicofisica, era andato in escandescenza minacciando i militari e impedendo loro la sua identificazione.Dopo l’arresto l’uomo, in condizioni di salute precarie, è stato ricoverato presso l’ospedale di Cisanello