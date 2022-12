Scabbia all'ospedale di Empoli: "Nessuna emergenza, già rientrati i 9 operatori contagiati"

"Nessun allarme scabbia nel presidio ospedaliero di Empoli e nessuna conseguenza di emergenza del personale, nè di difficoltà dei reparti". Lo precisa l’Azienda Sanitaria in particolare per tranquillizzare i cittadini che devono recarsi in Ospedale.

Per prevenire la diffusione dell’infestazione all’interno dell’Ospedale, la Direzione Sanitaria, insieme all’Igiene Pubblica di Empoli, ha attivato l’inchiesta epidemiologica per individuare i contatti sia fra gli operatori che fra i pazienti, come da procedura aziendale, che sono stati tempestivamente sottoposti a profilassi o sorveglianza sanitaria.

Sono stati 9 gli operatori (e non 15) che hanno contratto la scabbia ed hanno già effettuato la terapia fra il 20 e il 21 dicembre rientrando a lavoro, come da linee guida ministeriali, 24 ore dopo il trattamento e pertanto le attività nei reparti interessati si sono svolte regolarmente e senza alcuna interruzione nè ripercussione per i pazienti ricoverati.

La scabbia, evidenza l’igiene pubblica, è purtroppo altamente contagiosa e, di solito, viene trasmessa attraverso un contatto prolungato tra epidermidi (occorrono da 15 a 20 minuti di contatto pelle a pelle perché si verifichi la trasmissione).

I parassiti non sopravvivono più di 3-4 giorni nell’ambiente al di fuori della pelle.

Gli acari non possono volare, nè saltare e questo significa che il contagio può avvenire solo solo attraverso un contatto diretto con il parassita, il quale provoca il grattamento della pelle. La scabbia è patologia banale e il sintomo più comune è, quindi, il prurito.

Il trattamento della scabbia è facile ed efficace; si basa su terapie orali o sull'applicazione di prodotti che uccidono l’acaro responsabile (acaricidi), che vengono utilizzati anche per la profilassi. In genere per i soggetti infetti con scabbia è previsto l’allontanamento dal lavoro fino al giorno successivo a quello di inizio del trattamento.

Per prevenire la diffusione del parassita è necessario evitare il contatto diretto con le persone infestate. Inoltre è opportuno trattare tutti i familiari e chi abita nello stesso locale, anche se apparentemente queste persone non manifestano i sintomi della malattia.

Il rischio di diffusione tramite indumenti, biancheria da letto e asciugamani è molto difficile e tuttavia comunque è sufficiente lavare lenzuola, coperte e asciugamani con acqua a temperatura maggiore di 60 °C; i vestiti non lavabili con acqua calda e gli oggetti che non possono essere lavati vanno tenuti da parte per una settimana, per evitare reinfestazioni.

Tutte precauzioni già in essere all’interno del presidio ospedaliero.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa