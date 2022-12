Educazione imprenditoriale etica, assegnati i tre Trofei EYE Toscana ai team di studenti

Assegnati i tre Trofei EYE regionali per i migliori team di studenti che hanno partecipato all’edizione 2022 del percorso di educazione imprenditoriale etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs: coinvolge ragazzi delle scuole superiori di Prato, della Città Metropolitana di Firenze, di Arezzo e Pistoia facendoli entrare in contatto diretto col mondo dell’imprenditoria per poi lanciare una propria idea imprenditoriale.

Le migliori proposte nelle varie città si sono poi sfidate tra loro per aggiudicarsi gli ambiti trofei.



La prima edizione 2022 dei Trofei EYE Toscana ha visto il trionfo di un team fiorentino del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli e di due team pratesi del Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo e dell’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Paolo Dagomari”.

Il Trofeo EYE Social è stato assegnato a suon di like sul profilo Instagram di @eyeeuropa al progetto CANVUS, Brand di abbigliamento circolare a partire dalla canapa di Rebecca Bocus, Greta Coltelli, Alessandra Mancia, Francesca Marini, Matilde Messeri e Maila Tonini (Brunelleschi)

Il Trofeo EYE Mentor assegnato dagli esperti e dai formatori che hanno seguito in Toscana più di 2000 studenti, è andato a BOOKFINDER, App per prenotare e ritirare libri in piccole librerie e biblioteche, dei fiorentini Francesco Bugli Innocenti, Guido Caldani, Carlo Fini, Paolo Neri e Vittoria Pini (Santa Maria degli Angeli)

Il Trofeo AlumnEYE è stato assegnato a NFT TRADE, NFT personalizzati in ambito artigianale e grafico, di Romeo Chen, Riccardo Ciapini, Davide La Penna e Alessandro Tognozzi (Dagomari). Si tratta di un riconoscimento fortemente voluto dai partecipanti alle scorse edizioni di Eye che, dopo l’esperienza vissuta sui banchi di scuola, sono riusciti a realizzare concretamente il proprio progetto imprenditoriali. Sono nate così 3 startup: quella dell’intelligenza artificiale Awhy, la startup del fact checking Fakebusters e la startup di digital marketing Taak.

Lo stesso team NFT TRADE si è aggiudicato anche una borsa di studio del valore di 2.000 euro messa a disposizione dal comitato formato dai primi studenti che si sono diplomati nell’IISS “Paolo Dagomari” nell’anno nel quale l’Istituto, staccandosi dal Galilei di Firenze, assunse la piena autonomia.

I Trofei EYE Toscana 2022 sono stati consegnati dall’Assessore all’Innovazione del Comune di Prato Benedetta Squittieri e dal Direttore di EYE Luca Taddei durante l’evento AlumnEYE a Prisma Prato Industrial Smart Accelerator, centro di trasferimento tecnologico per le imprese del distretto tessile pratese promosso da Comune di Prato e Ministero dello Sviluppo Economico.

Per il 2023 è già stata confermata la seconda edizione dei Trofei EYE Toscana che diventano quattro grazie alla nascita del Trofeo EYE Economia e Turismo Sostenibile promosso dalla società benefit pratese Co.le.li.work srl che mette in palio una borsa di studio di 1.000,00 euro.



“Il nostro istituto – sottolinea Claudia Del Pace, dirigente scolastica dell’istituto Dagomari di Prato - da anni partecipa con entusiasmo al progetto Eye con studenti della terza o quarta superiore, che nel tempo hanno presentato diverse idee d’impresa, alcune delle quali poi realizzate, come la startup Awhy, nata sui banchi di scuola dall’idea di due nostri studenti che parteciparono alla prima edizione del progetto”.

“Questo progetto – commenta Mariagrazia Ciambellotti, Dirigente Scolastica dell’istituto superiore Livi-Brunelleschi - risulta particolarmente interessante per le classi del liceo Brunelleschi perché è una situazione ideale di Pcto come veramente dovrebbe essere inteso: una messa alla prova di un compito reale con le condizioni concrete che l'avvio di un'attività richiede. Il coinvolgimento dei ragazzi, il loro entusiasmo e la loro creatività sono la dimostrazione della validità del percorso proposto. Mi complimento per i lavori svolti e ringrazio per l'attenzione che viene posta con il loro riconoscimento"