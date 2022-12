Crac Banca Etruria, assolto Berni. 8 mesi a Soldini

L'ex vice presidente e dg di Banca Etruria Alfredo Berni è stato assolto, l'ex membro del cda Rossano Soldani è stato condannato con pena ridotta a otto mesi. Inoltre è stato accettato il patteggiamento in appello a 3 anni e 4 mesi per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex dg Luca Bronchi. Si è chiusa la sentenza sul crac dell'istituto di credito.

La sentenza ha riformato quanto stabilito in primo grado dal tribunale di Arezzo. Berni, condannato a due anni per bancarotta fraudolenta in primo grado, è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Nel mirino c'erano due finanziamenti che avrebbero aggravato il dissesto di banca Etruria, riguardarono i cementifici Sacci e un centro commerciale in Abruzzo.