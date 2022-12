Bando affitti, la graduatoria definitiva a Pistoia

È stata approvata dal Comune di Pistoia la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2022. Due gli allegati pubblicati sul sito istituzionale: quello delle 603 domande ammesse, i cui titolari devono ora presentare la documentazione utile ai fini dell’erogazione del contributo (allegato A) e quello delle 110 domande escluse (allegato B).

Ogni richiedente può individuare la propria pratica, i documenti necessari o la causa di esclusione, attraverso il numero di protocollo assegnato al momento dell’invio telematico della domanda. Coloro che vorranno ottenere maggiori informazioni dal servizio Politiche di inclusione sociale dovranno, quindi, essere in possesso di tale numero.

Dal 7 al 31 gennaio 2023, i soggetti le cui domande risultano ammesse devono trasmettere ricevute e documenti indispensabili all’erogazione del contributo utilizzando la modulistica presente online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia, area ‘Servizi online’, sezione ‘Servizi per l’Abitare’ (https://sportellotelematico.comune.pistoia.it). Vi si accede attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta di identità elettronica o Tessera sanitaria abilitata, intestati al richiedente. Gli eventuali documenti da allegare dovranno essere esclusivamente in formato Pdf/A.

Successivamente al 31 gennaio, i soggetti le cui domande sono ammesse nella graduatoria definitiva, ma prive della documentazione necessaria, non potranno beneficiare del contributo.

Il protocollo generale del Comune non potrà accettare modulistica inviata in formato cartaceo, via pec o via posta elettronica.

Per informazioni circa la compilazione della modulistica è attivo uno sportello telefonico al numero 338 4703660 il lunedì, dalle 9 alle 13, e il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il servizio Politiche di inclusione sociale ai numeri 0573 371400, 0573 371423 e 0573 371412.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa