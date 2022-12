Un calendario con le foto dei cani del canile di Livorno

Gli ospiti del canile comunale “La cuccia nel bosco” saranno i protagonisti del calendario 2023 pensato dall'ufficio Tutela Animale del Comune di Livorno insieme al gestore del canile per favorire la campagna di adozione degli “amici pelosi” “rifugiati” nel canile stesso.

Per 12 mesi le foto di Margot, Briscola, Trippa e di una parte degli altri ospiti del canile ci faranno compagnia invitandoci, al tempo stesso, alla loro adozione.

Il calendario è stato pensato, infatti, quale strumento per supportare la campagna di adozione: l'idea è quella di avvicinare le persone alla realtà del canile e trasmettere il messaggio che i suoi ospiti sono in attesa di una famiglia che sia disposta ad accoglierli.

Per sensibilizzare la popolazione su questo tema il calendario sarà distribuito al Mercato Centrale banco 58 dove la sezione di Livorno di Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) è presente e dove ha allestito, insieme alla cooperativa Melograno che gestisce il canile, una mostra fotografica legata al canile.

Della distribuzione si occuperà anche la sezione locale dell'Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).

Per andare a trovare gli ospiti del canile, in vista di una adozione, questi i recapiti e gli orari.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare l'operatore di turno al numero 366 1989783 oppure il Referente di Canile al numero 3339707752.

Il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Domenica e festivi solo la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per tutte le altre informazioni puoi contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 oppure scrivere una mail all'indirizzo animali@comune.livorno.it

Se invece trovi un cane vagante la procedura da seguire è la seguente:

accertarsi che il proprietario non sia nelle vicinanze, se il proprietario non è nelle vicinanze chiamare la Centrale Operativa della Polizia Municipale ai numeri 0586 – 820420 oppure 820421 (attivi anche nelle ore notturne, il sabato e nei giorni festivi) per l'attivazione della ditta incaricata della cattura.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa