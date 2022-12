Capodanno a Pisa, niente vetro e botti in centro. Spettacolo in piazza e fuochi d'artificio

Sono state emesse le ordinanze per la sicurezza in vista della notte di Capodanno che prevedono il divieto per i privati di far scoppiare petardi e fuochi d’artificio nelle strade e piazze del centro storico e il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro.

Il programma della notte di capodanno prevede a partire dalle ore 22.00 in piazza dei Cavalieri la serata evento “New Year 2023 Celebration”, con Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e M2O e, dopo la Mezzanotte, lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti. Alla Mezzanotte sono previsti i fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo.

Divieto di scoppio petardi e fuochi d’artificio privati nelle aree del centro storico cittadino. Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2023, all’interno delle strade e piazze del centro storico è vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi, mortaretti). La inottemperanza alla ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 25.00 euro fino a 500.00 euro. La misura si rende necessaria per “scongiurare o limitare il più possibile le situazioni di pericolo e di disagio, soprattutto all’interno delle aree nelle quali si riverserà un ingente numero di persone per i festeggiamenti del Fine Anno 2022 e nelle quali sono stati organizzati, dall’Amministrazione Comunale, spettacoli gratuiti per l’occasione”.

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro. Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2023, è vietato ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali del centro storico vendere e/o somministrare bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, etc.), con obbligo di avvalersi solo di recipienti in plastica o di carta. Lla somministrazione di bevande in recipienti di vetro è consentita solo ed esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi e delle loro aree di pertinenza (tavoli esterni, dehors, etc.). A chiunque è vietato introdurre e detenere, nelle aree del centro storico cittadino, recipienti in vetro (bottiglie, bicchieri, etc.). L’inottemperanza alla ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25.00 euro fino a 500.00 euro. La motivazione del divieto è per “scongiurare il rischio di lesioni fisiche in conseguenza della dispersione, al suolo, di contenitori e bottiglie di vetro, soggette a facile rottura e, pertanto, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone”.

Infine, per la notte di Capodanno viene sospesa l’ordinanza che dispone la chiusura alle ore 02.00 dei pubblici esercizi ubicati nel centro storico cittadino.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa