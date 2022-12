Capodanno, come cambia la viabilità a San Miniato

In vista degli eventi di Capodanno organizzati a San Miniato Basso e nel centro storico di San Miniato, la viabilità ordinaria sarà interessata dalle seguenti modifiche:



San Miniato Basso

dalle 16.00 del 30/12/2022 alle 16.00 del 01/01/2023 chiusura al transito con istituzione di ZONA PEDONALE in Viale G. Marconi nel tratto compreso tra intersezione Via V. Alfieri e via Tosco Romagnola Est;

dalle 19.30 del 31/12/2022 alle 2.00 del 01/01/2023 chiusura al transito con istituzione di ZONA PEDONALE in:

– via Tosco Romagnola Est nel tratto compreso tra intersezione con Via U. Foscolo fino a via E. De Amicis;

– via Aldo Moro nel tratto compreso tra intersezione con via Tosco Romagnola fino a via A. Manzoni;

– piazza della Pace nel tratto compreso tra intersezione con Via V. Alfieri fino a viale G. Marconi;

San Miniato centro storico

dalle 19.00 del 31/12/2022 alle 2.30 del 01/01/2023 chiusura al transito di Via Ser Ridolfo con istituzione del senso unico di marcia in Via IV Novembre con direzione centro verso periferia (Le Colline); transitando da San Miniato Basso per via Aldo Moro NON SARA’ POSSIBILE raggiungere piazza del Popolo e/o la parte est di San Miniato capoluogo. Si ricorda che, essendo sabato, sarà attiva nel centro storico la ZTL dalle ore 20.00 alle ore 5.00. Si specifica inoltre che per accedere a via Aldo Moro, dalle 19.30 del 31/12/2022 alle 2.00 del 01/01/2023, non si potrà salire da via Tosco Romagnola. Sarà quindi possibile raggiungerla imboccando via Catena-Via Roma per poi scendere da Via Cesare Battisti.