Cercano la tramvia, si trovano a piedi sul Viadotto all'Indiano: anziani soccorsi

La Polizia di Stato resta sempre a disposizione anche per delicate situazioni che coinvolgono gli anziani del territorio.

La notte scorsa, ad esempio, un’altra volante della Questura fiorentina ha soccorso una ultraottantenne che aveva smarrito la strada di casa per le vie del quartiere di Rifredi.

La donna stava vagando scalza alla ricerca della sua abitazione quando è stata soccorsa dagli agenti. Ultimate tutte le verifiche del caso e rintracciato l’indirizzo di residenza dell’anziana, i poliziotti l’hanno riaccompagna nel suo appartamento, allertando naturalmente anche i suoi parenti più prossimi, ai quali è stata infine riaffidata.

Nei giorni scorsi una pattuglia ha invece scongiurato una potenziale situazione ad alto rischio nella quale si era infilata una coppia di “nonni”, trovati a passeggio dalla volante sul Viadotto dell’Indiano, strada notoriamente non pedonale e ad intenso traffico.

Hanno raccontato di essersi semplicemente persi mentre erano alla ricerca della tramvia. I poliziotti hanno fatto accomodare i due sulla “pantera”, togliendo così entrambi da quella carreggiata senza marciapiede; poi hanno fatto tappa alla più vicina fermata del tram, dove sono stati ringraziati con grande affetto per il gesto provvidenziale.

Sempre recentemente due agenti si sono ritrovati in zona Stadio a fare quasi irruzione nell’appartamento di un uomo in età avanzata, che durante lo stesso giorno non aveva più risposto alle telefonate dei familiari.

Nonostante i tentativi di farsi aprire dall’interno dell’abitazione, i poliziotti non hanno ricevuto alcuna risposta, tanto da arrivare a immaginare la peggiore delle ipotesi.

Dopo aver rimediato da un vicino delle chiavi di riserva, sono entrati in casa dove con grande gioia

hanno trovato l’anziano in ottima forma.

L’uomo, stupito per la visita inaspettata, si è comunque sentito subito rassicurato dalla presenza e dalle attenzioni dei giovani in divisa ai quali ha confessato il motivo delle sue mancate risposte al telefono e alla porta di casa: aveva semplicemente tolto momentaneamente il suo apparecchio acustico.