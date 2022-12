Cordone (Lega): "Vi spiego perché voterò contro la tariffa corrispettiva"

Marco Cordone (Consigliere comunale della Lega a Fucecchio e componente della 1° Commissione Affari generali, bilancio e tributi), spiega perché la Lega confermerà il voto contrario alle modifiche al regolamento tariffario sulla Taric (tariffa corrispettiva nei rifiuti), nella seduta consiliare di domani 30 dicembre 2022.

"Ho votato contro martedì 27 dicembre in 1° Commissione, sulle modifiche al regolamento tariffario sulla Taric e confermo il nostro voto contrario sullo stesso argomento nella seduta del Consiglio comunale che avrà luogo domani 30 dicembre 2022. Le modifiche al regolamento tariffario non sono modifiche sostanziali e spiego perché:

1) rimangono invariati gli aggravi per le cosiddette utenze domestiche che sono le più penalizzate;

2) non è chiaro in che modo si ritenga che possano sussistere le condizioni per passare alla tariffa corrispettiva, dato che ci sono delle norme di legge che vincolano il gestore, in questo caso Alia, ad avere effettuato la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti per poi poter passare alla tariffa corrispettiva;

3) il passaggio da tributo a tariffa, conferisce al gestore il potere esclusivo dei rapporti con gli utenti ed esclude il Comune da tali rapporti ed allora ci chiediamo, come si intenda procedere per quanto riguarda la gestione dei residui attivi maturati fino al 31 dicembre 2022".

Il Direttivo della Sezione Comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier sostiene convintamente la posizione sulla Taric rappresentata dal Consigliere Marco Cordone che è anche il Segretario dello stesso organismo.

Fonte: Lega Fucecchio