Empoli in Azione: "Droni luminosi al posto dei fuochi d'artificio per il Corpus Domini"

Come Empoli in Azione proponiamo già dalla prossima edizione del Corpus Domini 2023 di sostituire il consueto spettacolo pirotecnico con uno spettacolo pubblico basato sull’uso di droni luminosi.

La nostra proposta nasce dal fatto che questo tipo di spettacolo, oltre ad essere innovativo, è sicuramente più rispettoso dell’ambiente non producendo né inquinamento chimico né inquinamento acustico, e soprattutto rispettando la flora e la fauna del nostro territorio.

Oggi possiamo considerare questi droni come fuochi artificiali green; infatti, molte capitali estere adottano questi strumenti in occasione delle feste di fine anno, in occasione di feste nazionali o per l’apertura o la chiusura di eventi sportivi, proprio in quanto spettacoli innovativi ed ecologici.

Sarebbe anche la soluzione all’annosa problematica dell’effetto che i classici fuochi artificiali producono sugli animali (domestici e non): l’uso dei droni eviterebbe qualsiasi impatto acustico, azzerando le paure degli animali al prodursi dei “botti”.

Non ci saranno più polemiche per cani e gatti impauriti dallo scoppio dei fuochi d’artificio, pur mantenendo il piacere di uno spettacolo basato su luci e colori.

Fonte: Empoli in Azione