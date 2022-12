Empoli, bilancio di previsione: nessun aumento di tasse o tariffe, risorse per sociale e manutenzioni

Nessun aumento di tasse o tariffe. Trenta milioni di euro di investimenti grazie a fondi europei, statali e regionali su scuole, frazioni e centro storico. Maggiori risorse per la manutenzione di strade, marciapiedi e verde urbano. Risorse per fondo affitti e per sostenere i cittadini nel pagamento delle bollette. Sono alcuni dei passaggi chiave del bilancio di previsione 2023-25, approvato con voti favorevoli di Pd e Questa è Empoli, contrari di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli - FabricaComune, Lega Salvini Empoli e Gruppo misto, nel corso della seduta del Consiglio comunale che si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 dicembre 2022.

Scuola, cultura e politiche centrali, le priorità individuate dall'amministrazione come evidenziato dalla sindaca Brenda Barnini, senza trascurare il sostegno alle associazioni del territorio. Sono previste inoltre un'operazione straordinaria per modificare il parcheggio a due piani a servizio della stazione ferroviaria, della cui gestione si occupa RFI, e la presenza di operatori di strada per promuovere progetti di inclusione, quest'ultima grazie allo stanziamento di risorse per il progetto Hugo (50mila euro), percorso di co-progettazione e co-gestione finalizzato al miglioramento della sicurezza nella zona attorno alla stazione ferroviaria, facendo in modo che i cittadini possano fruire gli spazi pubblici con serenità. "Si tratta di interventi importanti per quanto concerne la sicurezza e il contrasto al degrado, temi anche questi da sempre fra le priorità dell'amministrazione", sottolinea la sindaca Brenda Barnini.

Entrando nel dettaglio, per quando riguarda la spesa corrente, gli stanziamenti per il 2023 e per gli anni seguenti sono stati previsti sulla base dei nuovi affidamenti, in corso di aggiudicazione, dei servizi di refezione, trasporto scolastico e di gestione della biblioteca comunale Renato Fucini, con effetti incrementativi della spesa rispetto al 2022: la spesa complessiva passa da circa 1.690.000 a circa 1.900.000 euro. Sono stati inoltre incrementati gli stanziamenti relativi ai trasferimenti all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa fra l'altro per la funzione sociale (+ 150mila per interventi per il diritto alla casa e + 100mila per interventi per le famiglie). Sul fronte gestione degli impianti sportivi sono stati stanziati in più 71.200 euro per l’anno 2023 e 85.400 per gli anni successivi, mentre per quanto riguarda le manutenzioni del verde sono previsti in più 250mila euro per il 2023, 500mila rispettivamente per il 2024 e per il 2025. Restando in tema manutenzioni, per quelle ordinarie relative alle strade per il 2023 sono previsti in più 398mila euro.

Sono stati stanziati inoltre 200mila euro per la rimozione delle coperture in amianto della ex fornace “La Farfalla”.

Alla luce dell'entrata in vigore della nuova tariffa puntuale relativa alla raccolta dei rifiuti 'porta a porta', sono state invece azzerate sia le entrate da TARI sia le spese per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani, compresa la quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità.

"Su questo bilancio avevamo alcune grandi incognite - ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini - La prima è quella sul costo dell'energia che ha visto un 2022 particolarmente faticoso: quando abbiamo approvato il bilancio di previsione avevamo destinato circa un milione a gas ed energia e chiudiamo il 2022 avendo speso quasi il doppio. Differenza coperta sia grazie all'avanzo libero sia grazie ai contributi straordinari arrivati dal Governo. La legge di bilancio attuale prevede una piccola parte di quelle che sono state le risorse stanziate nel 2022 per gli enti locali: speriamo che in corso d'anno il Governo torni a intervenire su questa voce. Accanto a questa incognita, c'è l'inflazione che colpisce anche i Comuni: le gare per derrate alimentari o trasporto per esempio ne risentono. E ci sono incognite relative anche a gare per lavori pubblici o manutenzione visti i costi aumentati per materie prime e trasporto. E' una situazione complessa, la stessa vissuta da famiglie e imprese. Nonostante questo, riusciamo a presentare un bilancio che dal punto di vista della leva fiscale non tocca niente, rimaniamo per l'ennesimo anno fermi con le tariffe che riguardano nidi, mensa e trasporto. Mettiamo risorse per sostenere il Fondo affitti, immaginate come risorse aggiuntive rispetto a quelle dello Stato: se il fondo non sarà integrato dallo Stato dovremo impiegare parte delle risorse dell'avanzo, altrimenti 380 famiglie empolesi non riceveranno il contributo affitti. Come sul 2022, saranno stanziati 100mila euro in più rispetto ai normali contributi gestiti da Sds per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette. Andiamo a incrementare le risorse per i servizi sociali attraverso una destinazione vincolata di risorse per l'assunzione di nuovi assistenti sociali. Punti essenziali, condivisi anche dai sindacati. Questo è anche il bilancio caratterizzato da un incremento spese delle spese per gli investimenti al netto del fatto che con i 43 milioni di spesa corrente manteniamo alta la qualità dei servizi alla persona, a partire da servizi all'infanzia e diritto allo studio. Un grazie agli uffici che si sono impegnati perché potessimo approvare il bilancio entro fine anno: questo significa che, dal primo gennaio 2023, saremo già nelle condizioni di poter lavorare a massima velocità".

Sul fronte cultura, confermate le principali iniziative a carattere culturale, come il festival Leggenda. Inoltre nel 2023 è prevista l'apertura di nuovi spazi che porteranno attivazioni di nuovi servizi: accanto alla riapertura della Sala maggiore della biblioteca, ci sarà il via ai servizi ospitati nell'ex convitto infermieri che affaccia su piazza del Popolo: tutto il palazzo diverrà sezione bambini e ragazzi della biblioteca con spazi per attività laboratoriali e punto prestiti. L'apertura degli spazi dell'ospedale vecchio, con la chiusura del cantiere prevista a fine autunno 2023, porterà alla ricerca di un gestore per gli spazi co-working.

Ecco quindi che il bilancio di previsione 2023 si caratterizza per mantenimento qualità dei servizi, incremento degli investimenti su tutti i versanti (un milione di euro, dal primo gennaio 2023, sarà a disposizione per la manutenzione strade), apertura nuovi servizi conseguente alla conclusione di cantieri per le opere pubbliche. A questo proposito, nel 2023 prenderanno il via nuovi, grandi cantieri: tra febbraio e marzo, sarà avviata la demolizione dell'Ecomostro a Ponte a Elsa, prenderà il via la realizzazione della nuova pista di atletica in via Sanzio e la realizzazione del parco culturale in piazza Guerra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa