Empoli Città del Natale, Lega: "Degrado e mancate vendite per i commercianti"

Il Segretario della Sezione Lega di Empoli Tiziana Bianconi e il Consigliere comunale della Lega Andrea Picchielli si sono soffermati su Empoli Città del Natale. Di seguito le loro parole a riguardo.

La città di Empoli durante il periodo natalizio diventa ancora più bella con le luminarie che colorano tutto il centro storico, tante iniziative per far divertire e stupire bambini e adulti con un impatto scenografico significativo di installazioni che dovrebbero valorizzare il centro storico e aiutare commercianti ed esercenti, tuttavia spesso intralciano la visibilità di alcune vetrine e contrastano con il degrado circostante ad esempio anche a causa di parcheggi selvaggi delle biciclette che vengono posizionate ovunque senza rispettare gli appositi spazi e soprattutto a ridosso delle entrate dei negozi e dei famosi punti Wow che dovrebbero immortalare scatti suggestivi.

Il 2022 sembra un Natale da dimenticare per alcuni negozianti empolesi che lamentano mediamente un calo delle vendite rispetto allo scorso anno. Uno shopping sottotono, dove si sono scartati sotto l’albero soprattutto cibo e libri, l’abbigliamento ha tenuto, ma con flessioni importanti su quello di qualità. L’aumento degli acquisti on line ha tolto sicuramente qualcosa ai negozi, ma gli errori che uccidono il commercio sono a monte.

Piazza della Vittoria in occasione del Natale si è trasformata in un luogo magico fatto di casette di legno e luci e nell'aria abbiamo percepito un gradevole profumo di festa. In genere i mercatini di Natale si caratterizzano per la presenza di piccoli stand dove si vendono decorazioni natalizie, prodotti regionali dell'artigianato, souvenir e piccoli oggetti regalo. Passeggiando tra le bancarelle del mercatino di Empoli, tuttavia, abbiamo notato un carattere monotematico nell’oggettistica presente mentre dovrebbe essere privilegiata la varietà e la qualità dei prodotti preferibilmente in tema con l’iniziativa natalizia.

Per il mercatino di Natale è opportuno rispettare le regole e pianificare la vendita di varie tipologie di prodotti. Il Natale rappresenta un momento di vendita importante per i negozi di Empoli anche per ripianare i mancati incassi di mesi più fiacchi, invece quest’anno i commercianti sostengono che non è possibile affrontare, parlando di imprese sane, gli obblighi ai quali devono necessariamente andare incontro a causa di un sostanziale calo delle vendite. I mercatini stanno diventando una tradizione irrinunciabile, aumenta l’apprezzamento e sono sempre più grandi, le bancarelle sempre più numerose e anche l’offerta dei prodotti da vendere deve essere quindi sempre più diversificata per creare un nuovo “appeal” di compravendita e trasformare l’occasione del Natale in un’opportunità di rilancio di tutta la vendita locale.

L’esperienza natalizia del 2022 dimostra che la città necessita di altre iniziative, oltre al Natale, che attirino l’attenzione delle zone limitrofe e di tutta la Toscana nell’arco dei dodici mesi dell’anno poiché anche condizioni climatiche avverse, come le piogge che quest’anno hanno costantemente accompagnato i weekend prenatalizi, possono condizionare negativamente la riuscita economica del magico Natale empolese.