Empoli sfiora quota 50mila abitanti, sindaca Barnini: "Il dato più alto di sempre"

Empoli cresce e a dirlo sono i numeri. Con la fine del 2022 la città del vetro dell'Empolese Valdelsa arriva a sfiorare la cifra tonda tonda dei 50mila abitanti. Per raggiungerla ne mancano una manciata, neanche 700 persone in più. In base ai dati al 28 dicembre, Empoli si attesta infatti a quota 49.330 residenti.

A comunicarlo è la sindaca Brenda Barnini: "Il dato più alto di sempre che testimonia la capacità attrattiva della nostra città, frutto del tessuto produttivo, dei servizi per i cittadini e le famiglie, dei collegamenti infrastrutturali e della centralità che abbiamo in un territorio molto più vasto dei confini comunali".

Secondo dati Istat di gennaio 2022, Empoli ha una maggioranza di popolazione residente femminile: all'inizio dell'anno, nell'ultima rilevazione, erano 24.981 le donne e 23.416 gli uomini. Si allarga dunque il numero della popolazione che sceglie di vivere a Empoli, "una città capace di crescere in modo equilibrato - aggiunge Barnini - e di mantenere alta coesione e qualità della vita".