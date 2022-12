Evaso dai domiciliari tenta di occupare abusivamente una casa a Livorno, arrestato

È evaso dai domiciliari, poi ha tentato di occupare una casa a Livorno. L'uomo, un livornese classe 1974, pluripregiudicato, è stato arrestato.

L’uomo, autorizzato ad uscire dalla propria abitazione nelle ore mattutine, aveva tentato di occupare un’abitazione popolare della CASALP in via Giordano Bruno: 'armato' di scalpello e cacciavite ha tentato di scardinare la grata metallica messa proprio per impedire l’occupazione delle case non assegnate. Grazie alla segnalazione di alcuni condomini, l’uomo è stato fermato dai carabinieri prontamente intervenuti che lo hanno riportato presso l’abitazione dove scontava la detenzione domiciliare.

L’uomo, però, a distanza di poche ore, approfittando della notte ed armatosi di un coltello con una lama di oltre 22 centimetri è evaso nuovamente e si è ripresentato in via Giordano Bruno con l’intento di minacciare i condomini i quali, seppur impressionati, non si sono lasciati intimorire ed hanno richiesto nuovamente l’intervento dell’Arma.

All'arrivo dei militari il 48enne ha tentato di fuggire venendo tuttavia bloccato dai militari in via Garibaldi e condotto presso la casa circondariale “Le Sughere”.