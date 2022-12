Forza Italia incontra il sindaco: si è parlato di frazioni e viabilità

Nella mattinata del 28 dicembre una delegazione di Forza Italia ha incontrato in municipio il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, per fare il punto su alcune tematiche oggetto di confronto e discussione nella comunità.

Durante il confronto sono stati dibattuti argomenti che vedono al centro gli imminenti cambiamenti legati alla nuova viabilità che gravita attorno al centro urbano e che cambierà completamente il paese così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

La prima riflessione ha riguardato proprio l'avvio della nuova viabilità a gennaio 2023. Forza Italia ha ribadito la necessità di dare il via a una fase sperimentale così da poter mettere in campo eventuali correttivi e su questo sono stati chiesti tempi certi per capire quando eventualmente intervenire, monitorando costantemente la situazione. Per monitorare la nuova viabilità sarà fondamentale dotarsi di strumenti che possano fare da contatori di mezzi al transito. In tal senso via Aldo Moro e il sottopasso di via Caduti sul Lavoro sono i principali punti di attenzione.

Senza dimenticare che una nuova viabilità, fra disagi e migliorie, non può limitarsi a un semplice spostamento di un problema diffuso in un’altra zona del paese. Basti pensare alla chiusura di via Borgo Garibaldi, avvenuta nel 2012 e che adesso vede un nuovo significativo cambiamento a distanza di 11 anni. La nuova viabilità vedrà il viale Matteotti dimezzare il suo traffico, passando dai 20mila mezzi nei 2 sensi di marcia, ai 10mila con il nuovo piano di viabilità. Forza Italia è pienamente consapevole che così via De Amicis e altre vie dopo anni di attesa, potranno finalmente respirare, dando risposte concrete al comitato.

Dall'altra parte però il timore è quello di perdere una fetta importante di cittadini interessati a servirsi del paese e delle attività in centro, le quali sono già in difficoltà. Per invogliare un cittadino e un turista quindi non servono solo cambiamenti alla viabilità, un nuovo regolamento sui dehor e una riqualificazione del centro urbano ma anche incentivi come piste ciclabili e un bike sharing che possa permettere a un numero più ampio di persone di rinunciare al proprio mezzo per avvicinarsi al centro e frequentarlo.

Per concludere una riflessione anche sulle frazioni, come il Fiano dove sono stati chiesti tempi certi sui necessari interventi di sistemazione delle due frane che da anni interessano la SP79 ed infine Marcialla, frazione divisa a metà con Barberino Tavarnelle, dove il timore della secessione resta e sul quale Forza Italia chiede all’amministrazione comunale di Certaldo di ascoltare le istanze dei cittadini per frenare tale volontà da alcuni anni molto sentita

Gabrile Calosi

Coordinatore comunale

Forza Italia