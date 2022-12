I temi dell'ultimo Consiglio comunale San Miniato per il 2022

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, nel Palazzo Comunale per venerdì 30 dicembre alle 9.30. Di seguito l'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Art. 20 D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – anno 2022. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

3. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 14 della Legge 26.04.1983, n. 131. Anno 2023. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

4. Azienda Speciale Farmacie San Miniato – Bilancio di Previsione 2023 – Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Piano Programma 2023 e Piano degli Investimenti 2023- 2025. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

5. Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Piano Programma anno 2023-2025 e Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 – Approvazione. (Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

6. Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

7. Rinnovo convenzione Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

8. Rinnovo convenzione con Ufficio Personale Associato (UPA) tra i comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile