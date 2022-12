Il Bar Centro in piazza Garibaldi festeggia i 60 anni di attività

60 anni di attività, tre generazioni sempre dietro lo stesso bancone. Stiamo parlando del Bar Centro in piazza Garibaldi che proprio quest’anno ha tagliato questo prestigioso traguardo sempre gestito dalla famiglia Cerri. Luciano, il fondatore, che rilevò l’attività nel 1962 per poi passare la mano ai figli Massimo, Riccardo e Roberto. Oggi il locale vede come gestore proprio Massimo, con la compagna Marianna Zanni, con suo figlio Francesco che quindi rappresenta appunto la terza generazione. Un traguardo che Fieper Confesercenti Toscana Nord ha voluto celebrare consegnando un targa al titolare alla presenza del sindaco Michele Conti. “Un riconoscimento che si inserisce nel nostro tradizionale ‘Galà delle imprese’ – spiega il responsabile area pisana Simone Romoli presente per l’associazione insieme alla coordinatrice Ambiente Igiene e Sicurezza Serena Corti – nel quale premiamo gli imprenditori che raggiungono traguardi importanti come anni di attività. Il Bar Centro, con i suoi 60 anni, meritava sicuramente una premiazione importante alla quale ha voluto essere presente anche il sindaco Conti”. Bar Centro che ha visto cambiare in questi decenni sia la tipologia di clientela che la stessa città. Bar che ha subito i danni dell’alluvione del 1966 ed i pericoli del Sessantotto quando la piazza era spesso al centro di scontri. Prima bar esclusivamente dei pisani, che andavano in una piazza delle Vettovaglie in cui erano presenti solo negozi per fare la spesa, oggi anche dei tanti turisti e turisti che transitano nel centro storico. Sempre al passo con i tempi come dimostra anche la recente ristrutturazione dei propri locali nel marzo scorso. Congratulazioni ed apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni anche da parte del sindaco Michele Conti.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord