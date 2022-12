Il punto di fine anno sui cantieri in corso a Montespertoli

Fine anno all’insegna dei sopralluoghi sui cantieri per l’Amministrazione Comunale di Montespertoli.

Sono in particolare tre gli interventi che stanno avanzando spediti, maltempo permettendo, in questo fine anno: la riqualificazione del piazzale di accesso al nuovo cimitero di Martignana, la costruzione del nuovo marciapiede di collegamento dell’abitato di Baccaiano, la messa in sicurezza del versante franoso di via Poppiano in prossimità del torrente Virginio. A questi si aggiunge il completamento dell’intervento di riqualificazione di Ortimino, dove ai nuovi marciapiedi si aggiunge ora una rinnovata illuminazione pubblica.

Andando nel dettaglio, a Martignana è stato scavato il piazzale per ritrovare le quote della sede stradale, si è proceduto quindi con la sistemazione dei cordoli per le nuove aiuole, la muratura della zanella e la ripulitura della scarpata adiacente. Al termine del lavoro, oltre all’asfaltatura del piazzale, si avranno anche nuove alberature (cipressi) e nuovi arbusti in prossimità della struttura cimiteriale. Per quanto riguarda Baccaiano, invece, è terminato il periodo di assestamento delle nuove terre armate posizionate dalla ditta esecutrice per consentire l’allargamento del percorso pedonale; attualmente è in corso la posa di cordonati e zanelle e nei prossimi giorni, dunque, si procederà con realizzazione del fondo in misto cementato e successivo posizionamento della pavimentazione del nuovo marciapiede. Su via Poppiano, infine, la realizzazione dei pali di fondazione a retta del versante della strada è già conclusa e sono in corso le lavorazioni per l’armatura della trave di testa della paratia.

“Il 2022 si conclude con molte opere pubbliche che stanno finalmente prendendo forma – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini - Credo che sia una buona notizia constatare anche che molti di questi cantieri nascono con contributi ottenuti all’esterno, segno che c’è un investimento da parte del nostro comune nell’attrarre risorse per i lavori pubblici. Siamo determinati a completare il nostro mandato accelerando sulle tante grandi e piccole opere a cui stiamo lavorando. Credo che da questo punto di vista il 2023 sarà l’anno della svolta per Montespertoli, perché molte delle infrastrutture strategiche che abbiamo progettato in questi anni con una impegnativa programmazione interna vedranno finalmente la luce” conclude.

Accanto a questi interventi, poi, ci sono quelli messi in programma per il 2023: da quelli di minore entità, come l’asfaltatura della strada di accesso al parcheggio sterrato nell’ex campo sportivo del capoluogo, a quelli che cambieranno il volto del nostro territorio (il cantiere sul Polo della Salute, in particolare, che vedrà le lavorazioni vere e proprie cominciare a primavera, e quelli collegati al nuovo Polo per l’infanzia del capoluogo, che verranno appaltati nella prima metà del 2023). Nel corso del 2023, inoltre, sarà realizzato il secondo lotto di lavori per ampliamento e riqualificazione dei marciapiedi di via Taddeini e saranno appaltati nuovi lavori di risanamento stradale nel capoluogo e nelle frazioni, oltre a riqualificare la piscina comunale di Molino del Ponte attraverso la messa in esercizio di una nuova vasca ludica e alla riqualificazione di uno dei campi da bocce al Parco Urbano.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa