Inaugurato il nuovo campo sportivo per i giovani in via Don Minzoni

Giovani entusiasti di giocare e sperimentarsi sul campo da calcio. E’ stata una partita con il sorriso tra i numerosi bambini e ragazzi che si sono presentati ieri pomeriggio all’apertura ufficiale del campetto sportivo di via Don Minzoni, a Tavarnelle Val di Pesa, ad inaugurare il nuovo investimento del Comune. L’impianto è stato finanziato dall’amministrazione comunale per un importo complessivo che si aggira intorno ai 40mila euro, con un contributo offerto dal Lions Club Barberino Tavarnelle, presieduto da Paolo Sardelli. A presentare l’intervento, che la giunta ha progettato e realizzato per ampliare e arricchire l’offerta ricreativa e formativa rivolta ai più giovani, è stato il sindaco David Baroncelli. “Si tratta di un nuovo spazio outdoor, atteso dalla nostra comunità, dove le ragazze e i ragazzi potranno entrare, giocare e divertirsi ogni volta che lo vorranno – ha dichiarato il sindaco– vorrei che i giovani sentissero loro questo nuovo impianto, pensato e attuato per rispondere al loro bisogno di libertà e autonomia, uno spazio pubblico che naturalmente per essere mantenuto in maniera adeguata necessita di attenzione, rispetto e senso di responsabilità da parte di tutti”. Oltre al sindaco, all’evento inaugurale erano presenti Paolo Sardelli, presidente del Lions Club Barberino Tavarnelle, gli assessori Roberto Fontani, Anna Grassi, Giampiero Galgani, il presidente del Consiglio comunale Alberto Marini, il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei e i consiglieri comunali Edoardo Nesi, Tiziano Alba e Paolo Tacconi.

“Lo sport è una risposta fondamentale al percorso di crescita di ogni persona – ha aggiunto il presidente Lions Club Barberino Paolo Sardelli – il campetto da calcio di via Don Minzoni, dedicato alle attività sportive e ricreative dei più giovani, che siamo stati felici di sostenere supportando l’importante investimento del Comune, è destinato a diventare uno spazio di comunità, un luogo di incontro, aperto e inclusivo, che potrà contare sulla partecipazione attiva dei residenti, favorire aggregazione e socializzazione tra giovani e meno giovani”.

Quello del nuovo campo da calcio di via Don Minzoni, in località Bosco alla Doccia, è uno dei tanti obiettivi messi a segno dall’amministrazione comunale nel capitolo Sport. L’agenda dei lavori pubblici che interessa questo ambito è particolarmente intensa. E’ in corso il cantiere finalizzato alla realizzazione della tensostruttura in legno, investimento del valore complessivo da oltre 1milione e 500mila collocato nell’area adiacente al campo sportivo di Barberino Val d’Elsa. Uno spazio polivalente che accoglierà allenamenti e attività competitive degli sport indoor tra cui pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, nonché spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile. Altro intervento, in dirittura di arrivo, è lo spazio motorio, opera pubblica che ha richiesto una spesa pari a circa 750mila euro, all’interno della scuola primaria “Andrea da Barberino”, nel campus scolastico tra Barberino e Tavarnelle, destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO