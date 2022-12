Installati ottanta nuovi cestini a Cascina

Ottanta nuovi cestini sono stati collocati in questi giorni di fine anno nelle zone di passeggio e nelle aree verdi che ne erano sprovviste. Tutto questo per migliorare l’efficienza del servizio di igiene urbana e diminuire i rifiuti gettati a terra: una scelta ben precisa fatta dall’amministrazione comunale. “Prosegue il programma di incremento dei cestini sul territorio – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli – sia per i ‘rifiuti da passeggio’ che per le deiezioni canine. Con questo ulteriore step possiamo migliorare ancora il decoro delle nostre strade e dei parchi pubblici, perché siano sempre più gradevolmente vivibili. Ringraziamo fin da ora i cittadini per la collaborazione”.

In particolare sono stati acquistati 40 cestini di arredo urbano dotati di posaceneri che sono stati posizionati in corrispondenza delle fermate autobus sulla Via Tosco Romagnola, oltre a 40 cestini per le deiezioni canine che sono stati collocati in molte aree verdi del territorio comunale. Verranno montati anche 20 coperchi di ferro per i cestoni di cemento (a sostituzione di quelli esistenti rotti o logori) e infine verranno posizionati altri 8 nuovi cestoni di cemento per coprire ulteriormente il territorio.