Dal Mugello al Mulino Bianco, il regalo della 85enne Millie Cavalieri

A 85 anni ha creato una tela di quasi tre metri, ricamata a seta, con sopra ben diciotto mulini d'acqua. L'ha fatta per un destinatario speciale, il Mulino Bianco, marchio della Barilla. Il brand emiliano ha voluto ringraziarla e l'ha resa famosa con un video social.

La protagonista viene dalla Toscana, da Firenzuola in Mugello. Si chiama Millie Cavalieri e la sua grande passione è proprio creare tele simili. Ne ha ricamata una seta in colore beige, riprendendo le scatole di biscotti Mulino Bianco. L'ha poi inviata alla sede principale, ma da Barilla hanno voluto fare di più: conoscerla, narrare la sua storia in un video.

Maestra di taglio da quasi sessant'anni, Cavalieri è da sempre vocata all'arte, tra dipinti e ricami. Mulino Bianco, assieme a Freeda, l'ha intervistata e il video ha spopolato sui social.

"Mulino Bianco ha ricevuto un regalo speciale: una tela lunga quasi 3 metri, ricamata a seta con 18 mulini ad acqua. Abbiamo deciso di andare a scoprire chi l’aveva inviata. Così abbiamo conosciuto la signora Millie: una persona unica, una sarta di talento ma anche un’artista, che dà grande valore alle piccole cose e trova gioia nel donare amore agli altri, incluso il suo gattino" ha scritto l'azienda. Di seguito l'intervista.