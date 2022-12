'Obiettivo Famiglia', laboratori ed eventi per festeggiare il nuovo anno

Proseguiranno anche a gennaio 2023 le attività invernali per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni organizzati nel periodo delle feste natalizie dal progetto dell’assessorato al Sociale del Comune di Siena “Obiettivo famiglia”. A disposizione di grandi e piccini tanti eventi gratuiti diffusi su tutto il territorio senese.

Vasta l’adesione e la partecipazione al cartellone natalizio di tante associazioni senesi come Siena Baseball Club, Tabit società cooperativa sociale, Cus Siena A.s.d., Diapason Siena, Associazione M’Ama, The New Oxford School, Associazione culturale Topi Dalmata, Uisp Atletica Siena e Sequ s.r.l.s.

“Un’iniziativa di grande successo che è riuscita a coinvolgere tante famiglie senesi durante questa prima parte delle feste natalizie. Garantiamo lo stesso numero di eventi e di attività ai quali poter partecipare in maniera gratuita anche per il mese di gennaio. Un sentito grazie a tutte le associazioni che hanno collaborato con l’amministrazione”. Questo il commento dell’assessore al sociale e alle politiche della famiglia del Comune di Siena Francesca Appolloni.

Il programma completo dei campi invernali 2023

CAMPUS (2-5 gennaio 2023)

Siena Baseball Club - Attività Multisportiva, ore 8-18, pranzo e merenda compresi, parco Ragazzi di Sarajevo, strada Petriccio e Belriguardo (7-15 anni).

Tabit società cooperativa sociale – “Custodi del pianeta” Winter Camp, ore 8.30-14.30, pranzo al sacco, presso Podere Il Santo, Monteriggioni (6-12 anni).

Cus Siena A.S.D. - Attività Multisportiva/aiuto ai compiti, ore 9-13, colazione compresa, via Banchi, 3 (6-14 anni).

Diapason Siena – Winter School, campus musicale, ore 8-17, pasti inclusi, via L.Memmi, 25. (6-12 anni).

Associazione M’Ama – Magic Emotions Camp, ore 8-14, colazione e pranzo compreso, viale Toselli, 11 (6-14 anni).

The New Oxford School – Campus “Drama & English” “Art & English”, ore 9.30-14.30, pranzo incluso, via Roma 75-77 (6-14 anni).

Associazione Topi Dalmata – Campus, ore 8.30-16.30, pranzo al sacco, via E.S.Piccolomini 52-54, (6-12 anni).

Uisp Atletica Siena – Winter Sport. Ore 8-17, pasto incluso, Palestra scuola Cecco Angiolieri, via Avignone, 10 (6-14 anni).

EVENTI (gennaio 2023)

Lunedì 2 gennaio 2023 – Associazione Topi Dalmata, Passeggiate d’arte teatrali con personaggi in costume (Terzo di Città, ore 10.30-12.30)

Martedì 3/10 gennaio 2023 – Associazione Topi Dalmata, Letture Animate con laboratorio espressivo, 6-11 anni (Spazio Topi Dalmata via E.S.Piccolomini,ore 11.30-12.30).

Martedì 3/10 gennaio 2023 – Sequ S.r.l.s., Ritorno al Presente, un gioiello chiamato acqua – Storia dei Bottini, Gita con merenda nei Bottini e nel Bosco di Siena Nord, 6-13 anni (Oratorio Papa Francesco, ore 16.30-19.30).

Mercoledì 4 gennaio 2023 – Associazione Topi Dalmata, Passeggiate d’arte teatrali con personaggi in costume (Terzo San Martino, ore 10.30-12.30)

Giovedì 5/12 gennaio 2023 - Sequ S.r.l.s., Evento con gita “Il giocondo”, Gioco storico per il centro di Siena con merenda, 6-13 anni (centro storico Siena, ore 16.30-19.30).

Sabato 14 gennaio 2023 – Diapason Siena, Titta Nesti in “Le canzoni censurate” – viaggio inedito nella storia della canzone italiana (Auditorium Siena Ambiente, ore 21).

LABORATORI (gennaio 2023)

Dal 2 al 5 gennaio 2023 – Diapason Siena – “Winter High School” , teoria musicale e songwriting, laboratorio di musica d’insieme, Esibizione finale, 13-18 anni (via L.Memmi, ore 17-20), “Progetto orientamento” (via L.Memmi, ore 15-17).

Martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2023 – Associazione M’Ama - Laboratorio “Le emozioni...che regalo da maneggiare con cura”, 12-14 anni (viale Toselli, 11 ore 17-18.30).

Mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 – Associazione M’Ama – Laboratori di ceramica e pittura “Campanina chiama neve e mattonelle del Paese di Natale”, 6-12 anni (viale Toselli,11, ore 16-18) e Laboratorio “Le emozioni...che regalo da maneggiare con cura”

Mercoledì 4/11 gennaio 2023 – Sequ s.r.l.s – Laboratorio musica, danza e capoeira “Alla scoperta degli equilibri”, 6-13 anni (Oratorio Papa San Francesco, Siena Nord Costone, Fontebranda, 16.30-19.30).

Venerdì 6/13 gennaio 2023 - Sequ s.r.l.s – Laboratorio “La Galassia di Cioccolato”, 6-13 anni, (Oratorio Papa San Francesco, Siena Nord Costone, Fontebranda, 16.30-19.30).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa