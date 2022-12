Cambia faccia piazza Grazzini a Staggia Senese con i soldi del Pnrr

Un disegno semplice teso a riqualificare la piazza e a valorizzarla come cuore dell’aggregazione sociale. E’ stato approvato il progetto esecutivo per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di piazza Grazzini a Staggia Senese, 258.500 euro di investimento. “Si tratta del secondo intervento su Staggia cofinanziato con le risorse del Pnrr destinate alla rigenerazione urbana – dice il sindaco David Bussagli - Un’operazione complessiva che segna l’avvio del percorso di riqualificazione degli spazi del centro storico del borgo di Staggia, oggi possibile per la realizzazione della variante che consentirà di dirottare il traffico pesante fuori dal centro stesso”.

Piazza Grazzini, 490 metri quadri di superficie complessiva, è ad oggi uno spazio non ben contestualizzato, pavimentato in asfalto, senza nessun elemento che richiami ed enfatizzi la presenza della storica Chiesa del borgo e il ruolo centrale che l’area ha storicamente ricoperto. Il progetto di rigenerazione si basa su una soluzione progettuale in grado di enfatizzare la percezione della piazza come unicum spaziale ben integrato anche con il contesto circostante, dove le funzioni presenti sono distinte ma non separate.

Il disegno della nuova piazza è focalizzato sul fronte Chiesa. L’intero spazio sarà caratterizzato dall’uso del travertino, in continuità con il rivestimento della Chiesa stessa, con una fascia più chiara e disposta diversamente a suggerire l’invito a via Borgo Vecchio. Lo spazio riservato alla fruizione pedonale non è separato dal resto del contesto ma ne risulta distinto grazie al cambiamento nella trama della pavimentazione. Sul lato opposto all’innesto stradale saranno inserite alberature di piccola e media grandezza, accompagnate da sedute in travertino che, insieme ai dissuasori disposti lungo la direttrice obliqua, consentiranno un uso sociale degli spazi e una valorizzazione della piazza proprio come luogo di aggregazione.

L’intervento riguarderà la sede stradale e tutto quanto la caratterizza, con scavi e operazioni sui sottoservizi anche in collaborazione con i gestori per intervenire laddove necessario e utile contestualmente al cantiere. In particolare sarà potenziato il sistema di pubblica illuminazione con l’inserimento di un punto luce a ridotto consumo con tecnologie a led e con un’estetica adeguata alla valenza storica dei luoghi e alla sistemazione già prevista in via Borgo Vecchio ispirata alle lanterne già presenti nella stessa via.

“Uno spazio ordinato, riqualificato e che resta flessibile a adattabile a nuove esigenze. Una piazza più bella e più vissuta – dice il sindaco David Bussagli - Negli anni abbiamo promosso nel centro storico di Poggibonsi un percorso di riqualificazione e rivitalizzazione degli spazi con attenzione particolare alla funzione sociale. Questo percorso riguarda adesso anche Staggia grazie da un lato all’avvio dei lavori per la variante, dalla’altro alla capacità progettuale che ci ha consentito di accedere alla risorse del Pnrr. E’ un percorso di riqualificazione dell’abitato di Staggia che abbiamo condiviso con la comunità e che adesso sta per entrare nel vivo”.