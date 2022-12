Dopo lo stop dovuto alla Pandemia ripartono i corsi dell’Università dell’Età Libera in presenza organizzati dall’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno nei locali della Biblioteca Comunale.

A gennaio 2023 riprenderà, infatti, la programmazione con una variegata offerta di corsi che si svolgeranno nelle ore serali in continuità con le precedenti e analoghe iniziative che negli anni hanno dato la possibilità a tante cittadine e cittadini di fruire di corsi accessibili e dare continuità alla propria formazione durante tutto l’arco della propria vita.

Il calendario degli appuntamenti prenderà avvio lunedì 23 Gennaio 2023, data in cui è programmato l’inizio del primo dei tre corsi di lingua inglese (ognuno dei quali dedicato ad uno specifico livello di conoscenza iniziale della lingua), organizzati in collaborazione con Nkey, società di consulenza informatica e formazione con sede a Santa Croce sull’Arno.

Tutti i corsi avranno luogo presso la saletta “U. Vallini” della Biblioteca Comunale “A. Puccini” di Santa Croce sull’Arno e saranno tenuti da insegnanti esperti qualificati CELTA.

I tre corsi avranno una durata complessiva di 40 ore, suddivise in 20 lezioni di 2 ore ciascuna, con un orario previsto dalle 20.45 alle 22.45. Ad ogni partecipante è richiesta una quota di iscrizione di €100,00 (€10,00 all’iscrizione, rimborsabili in caso di rinuncia entro il 10 Febbraio e €90,00 da pagare entro la fine del mese di Febbraio).

Al termine di ogni corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I corsi previsti sono:

· Start up: corso base per chi si avvicina per la prima volta alla lingua inglese o ne ha solo limitate conoscenze di base: inizio lunedì 23 Gennaio.

· Speak up 1: per chi desidera approfondire le basi grammaticali già acquisite: inizio mercoledì 25 Gennaio.

· Speak up 2: per chi desidera perfezionare le proprie conoscenze linguistiche già acquisite e consolidare la propria capacità di conversazione: inizio martedì 24 Gennaio.

Per permettere a tutti gli interessati di potersi iscrivere al corso più adatto è possibile verificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese accedendo al sito:

Le iscrizioni inizieranno lunedì 9 Gennaio 2023 alle ore 9.00 presso la Biblioteca Comunale “A. Puccini”. Fino a sabato 14 Gennaio i residenti nel Comune di Santa Croce sull’Arno avranno la precedenza per l’iscrizione.

Per la Sindaca Giulia Deidda “Quello dell’Università dell’Età Libera è un progetto che rientra nel più ampio ambito della cultura, settore su cui questa Amministrazione

Comunale ha da sempre mostrato grande attenzione. Quest’anno siamo particolarmente contenti di questo inizio perché rappresenta il ritorno alla presenza dopo la sospensione dovuta alla Pandemia”.

Anche Elisa Bertelli, assessora ai Servizi culturali ci tiene a sottolineare “la grande importanza del progetto che da anni permette a tanti cittadini e tante cittadine di continuare il proprio percorso di crescita personale, anche al di fuori dell’ambito professionale” e continua Bertelli “è un’ulteriore dimostrazione di quanto, per questa Amministrazione Comunale, sia centrale il concetto di “cultura per tutti”.

Per informazioni Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”: tel. 0571.30642 – 0571.389850

mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa