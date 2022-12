Buongiorno oggi ringrazio Carla per questo secondo piatto gustoso da preparare per la fine dell'anno o per augurare l'arrivo del nuovo anno! un piatto che piacerà a tutta la famiglia anche ai bambini: rotolo di tacchino farcito con il formaggio Asiago.

Carla ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina.

Un tacchino farcito con frutta secca, formaggio, buona ricotta e pomodorini secchi e poi arrotolato nella pancetta affumicata, una vera bontà.

L'Asiago è un formaggio da tavola o da grattare a denominazione protetta.

L'Asiago fresco, per la sua delicatezza, richiede vini altrettanto delicati, bianchi freschi e leggeri o rosati morbidi e leggeri. Se servito come aperitivo può essere accompagnato anche da spumanti secchi. Alcuni esempi: Valpolicella classico, Vernaccia di San Gimignano, Biferno rosato, Franciacorta spumante brut.

Rotolo di Tacchino farcito con Asiago fresco

Ingredienti per 6-8 persone

1 kg di petto di tacchino (in una sola fetta)

100 gr di pancetta affumicata a fettine sottili

100 gr di Asiago fresco

100 gr di ricotta

40 gr di pomodori secchi sott’olio

40 gr di mandorle

40 gr di pistacchi

½ bicchiere di vino bianco

1 rametto di rosmarino

Olio d’oliva extravergine

Prezzemolo

Salvia

Chicchi di melagrana per guarnire

Sale e pepe

Preparazione:

frullate la ricotta con Asiago, pistacchi, mandorle, pomodori secchi e prezzemolo. Se il composto risultasse troppo asciutto, aggiungete un filo d’olio. Distribuite il ripieno sulla superficie della fetta di tacchino, stando attenti a lasciare liberi i bordi. Regolate di sale e pepe, senza esagerare. Arrotolate la carne ben stretta e avvolgetela con le fette di pancetta. Legate il rotolo con dello spago da cucina e adagiatelo in una teglia con un filo d’olio, il vino, il rosmarino e la salvia. Cuocete in forno a 180° C per circa 50 minuti. Se il rotolo di tacchino si asciuga troppo, aggiungete altro vino bianco: in questo modo la carne cuocerà senza attaccarsi alla teglia. Lasciate raffreddare per qualche minuto prima di tagliarlo a fette. Distribuite sopra le fette il fondo di cottura, cospargete con i chicchi di melagrana e servite.

Carla

