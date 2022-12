Diventa soccorritore: partono i corsi della Pubblica assistenza di Montelupo

Buoni propositi per il 2023: indossare la divisa e, magari, salvare una vita. Il nuovo anno inizia all’insegna della formazione. Si torna ad imparare in via Caverni a Montelupo Fiorentino, con il nuovo corso gratuito di primo soccorso organizzato dalla Pubblica Assistenza.

L’appuntamento è in sede, al civico 54, dove a partire dal 16 gennaio alle 21,15 si terranno le lezioni aperte a tutta la cittadinanza.

Due le sessioni in programma: il corso di livello base – 25 ore di lezione complessive, con due lezioni settimanali della durata di circa due ore - riservato ai maggiori di 16 anni, consentirà ai partecipanti di apprendere l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e di esercitarsi con le prime manovre di soccorso, da praticare in caso di arresto cardiorespiratorio.

Un evento a cui può capitare di assistere nella quotidianità ma che, dopo aver seguito il corso di primo soccorso, potrà essere affrontato consapevolmente.

Al termine del ciclo di lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione o soccorritore di livello base. Si potrà poi proseguire con il corso di livello avanzato per apprendere nozioni relative al soccorso sanitario in emergenza, al termine del quale non necessariamente il soccorritore dovrà prestare servizio sull’ambulanza: un percorso formativo per conoscere l’ABC dell’emergenza per poi scegliere liberamente se entrare a far parte o meno dell’Associazione. I corsi infatti sono un’opportunità per imparare le manovre salvavita, una conoscenza estremamente preziosa per se stessi e chi ci circonda, ma possono anche rappresentare l’occasione per diventare volontario, per conoscere la realtà associativa da vicino e portare il proprio piccolo grande contributo alla comunità.

La prima serata sarà utile per conoscere i formatori e assistere alla presentazione del programma nel dettaglio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino chiamando lo 0571 913339 o scrivendo a formazione@pubblicaassistenzamontelupo.it.

Fonte: Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino