Sorpreso a vendere due dosi di eroina, arrestato

È stato colto sul fatto e arrestato. Si tratta di 33enne straniero sorpreso dalla Polizia Municipale in zona Statuto mentre cedeva due dosi di eroina a una donna italiana. L’episodio risale a ieri mattina. Un agente della Squadra Antidroga del Reparto Antidegrado mentre era diretto a lavoro quando ha visto arrivare un uomo seguito a distanza ravvicinata da una donna che, dopo un cenno, lo raggiungeva in una zona appartata. Insospettito dalla situazione, l’agente ha chiesto l’intervento dei colleghi e insieme a loro, dopo qualche minuto, ha assistito in diretta alla cessione della droga (due dosi di eroina in cambio di 65 euro). Avvenuto lo scambio i due si sono separati ed è scattato l’intervento della Polizia Municipale. La donna, già nota agli agenti, ha dichiarato di acquistare la droga dallo spacciatore da circa due mesi. L’uomo, risultato non in regola con le normative sull’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine sempre per spaccio, è stato arrestato. Stamani si è svolta la direttissima. L’arresto è stato convalidato con il divieto di dimora a Firenze.