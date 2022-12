Teatro scontato col commercio, funziona l'iniziativa di Altopascio

Sono già più di 2500 gli spettatori che, da novembre, hanno assistito ad almeno uno degli undici spettacoli e appuntamenti della stagione del Teatro Giacomo Puccini di Altopascio: un inizio eccellente per un cartellone doppio, quello di prosa, proposto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, e quello off, che offre alle associazioni, alle compagnie e agli artisti del territorio un luogo in cui portare la propria arte.

Un percorso che dai primi di novembre alla fine di dicembre ha già attirato in paese grandi nomi dello spettacolo, come Marina Massironi, Max Pisu e Maria Amelia Monti, e che porterà nel 2023 sul palcoscenico del Puccini artisti di altrettanta fama, come Geppi Cucciari, Gioele Dix, Giampaolo Morelli e tanti altri. Tante, inoltre, anche le serate organizzate con la collaborazione delle associazioni del territorio, in un percorso partecipato e condiviso di talento e aggregazione, solidarietà e divertimento.

Una vitalità che bene si sposa con la volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di sostenere il commercio attraverso la cultura: da qui, infatti, grazie ai centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate e ai commercianti di Badia e Marginone, è nata l’iniziativa “La cultura unisce”: ogni abbonato - oltre 130 - ha diritto -, fino a settembre 2023, a circa 300 sconti (del 20 per cento l’uno) in una delle tante attività commerciali aderenti; inoltre per ogni biglietto singolo acquistato, lo spettatore può godere di uno sconto del 10% in una delle attività commerciali di centro e frazioni. Un’occasione in più, dunque, per unire l’utile al dilettevole, il piacere della cultura con lo shopping, una cena fuori, un regalo. Gli sconti non sono cumulabili con altre iniziative di saldi.

“L’iniziativa “La cultura unisce” - spiega l’assessore al commercio, Adamo La Vigna - rappresenta uno stimolo in più per attrarre persone in paese e sostenere il commercio locale attraverso la cultura, il teatro. Un’iniziativa che sta piacendo ai cittadini e che vogliamo continuare a sostenere e a diffondere. Per noi rappresenta un modo intelligente e sinergico di vivere il territorio, in un momento difficile. Gli aumenti dei costi della vita quotidiana, la progressiva perdita di potere d’acquisto delle famiglie, la necessità di scegliere con attenzione gli acquisti da fare genera inevitabilmente un raffreddamento e si è portati a spendere meno. Unendo teatro e commercio, si può valorizzare la cultura e sostenere l’acquisto, rendendo più accessibili i prezzi. Vi aspettiamo ad Altopascio, dove la prossima settimana partiranno anche i saldi”.

“I numeri di questa prima parte di stagione teatrale - aggiunge l’assessore alla cultura, Alessio Minicozzi - testimoniano che il teatro è ancora un elemento attraente, capace di portare in città anche tante persone che non vivono nel nostro comune. A partire dai primi giorni del 2023 riparte anche la stagione OFF, il cartellone “parallelo” che valorizza i talenti locali e non solo. Il primo appuntamento è il 4 gennaio con il concerto del Corpo Musicale G.Zei. La stagione di prosa invece riprende con “Battiato Libero” il 19 gennaio. Chiunque abbia piacere di presentare un suo spettacolo o una sua iniziativa da inserire nel circuito OFF può inviare una mail all’indirizzo a.minicozzi@comune.altopascio.lu.it: la cultura genera movimento, bellezza, socialità, aggregazione”.

GLI SPETTACOLI. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. I biglietti per i singoli spettacoli potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema Teatro Giacomo Puccini nei tre giorni precedenti lo spettacolo, in orario di apertura del cinema, e il giorno stesso, fino a un’ora prima dell’inizio.

LE ATTIVITÀ CHE ADERISCONO ALLA CULTURA UNISCE. Ecco i negozi che aderiscono all’iniziativa. A Spianate: Alimentari Megaro; Patrizia parrucchiera; L'angolo della pizza; Macelleria Le Spianate; Panificio Colletti; Abbigliamento I.ELLE; Calzature Roberta. A Marginone: Mimosa; Mami’s. A Badia Pozzeveri: Immagine Donna. Ad Altopascio: Crazy Sport; Buti Macelleria; Gioielleria Del Sarto; Ottica Bonini; Ki come te; Montanelli; Millevoglie: Carpe Diem; Idee Fiorite; Fashion abbigliamento; CaffitalyShop; Pizzeria L'Oliva; Zoofollia; La Cicala; Gioielleria Reggiani; Reggiani Fashion; La Dogana; Mimì&Cocò; Centro cialde Sb2; Osteria del Pirata; Parrucchiera Fabiola; Pieretti Alessandro: All’Angolo.

Per eventuali ulteriori informazioni: Biblioteca Comunale “A.Carrara”, piazza Vittorio Emanuele, 23; 0583.216280; www.ioscelgoaltopascio.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa