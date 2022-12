Tenta di rubare in un supermercato, denunciata

I carabinieri di San Giuliano Terme hanno denunciato in stato di libertà una donna per il reato di tentato furto aggravato. I fatti sono avvenuti all'interno di un supermercato della zona, dove la donna, un’italiana con precedenti specifici e già sottoposta ad una misura di sicurezza, si era impossessata di merce esposta su alcuni scaffali, occultandola all’interno della propria borsa.

I suoi movimenti non sono passati inosservati alla sicurezza dell’esercizio commerciale, che ha allertato il “112”, continuando a tenere sottocchio la persona, fino all’arrivo dei Carabinieri. Le indagini dei militari hanno permesso di rinvenire nella disponibilità della donna la merce poco prima asportata dagli scaffali e in più oggetti da taglio e da scasso utilizzati con tutta probabilità per rimuovere i dispositivi di antitaccheggio. Successivamente la merce è stata restituita.