In migliaia a Cerreto per i 200 presepi allestiti in città

Sono in tanti ad aver percorso, in questi giorni, il cammino della Via dei Presepi di Cerreto Guidi, giunta all’undicesima edizione. Sono migliaia i visitatori e arrivano non solo da tante località della Toscana, ma anche dal Veneto, dalla Liguria, dal Lazio, dalla Sicilia, dall’Abruzzo e da molte altre regioni italiane. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone giunte appositamente per ammirare i presepi che sono così la prima mèta del loro viaggio.

Se la curiosità del Presepe all’uncinetto curato da Gessica Mancini e dalle Dame dell’uncinetto, è naturalmente grande, la Via dei Presepi di Cerreto organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio e con il patrocinio della Regione Toscana, va oltre questa pur fantastica realizzazione. Sono infatti proposti 210 presepi di varia tipologia, ma accomunati dal pregio artistico e dall’originalità.

Nel centro spicca, tra i tanti, il Presepe in legno di uno dei presepisti storici Fabio Bandini che nella sua magnifica opera rende tra l’altro omaggio a Mindo Michetti, che, scomparso nei mesi scorsi, è stato tra i promotori della Via dei Presepi. Da non perdere i lavori di Giuseppe Landi, un altro dei presepisti storici. La lista di presepisti “locali”è lunga e include, fra gli altri, Danilo Ancillotti, Rino Sabatini, Elena Palatresi e Grazia Spinelli.

La Via dei Presepi è poi arricchita da tanti artisti che giungono da ogni dove. Solo per fare qualche nome: Virgilio Pochini (Pisa), Giuseppe Morena (Pontedera),Serena Malpaganti (Prato), Stefano Mattii (Castelfiorentino), Paola Del Carlo (Porcari), Mauro Checchi (Monsummano Terme), Claudio Nencioni (Capanne), Paolo Scalambro (Torino), Fabrizio Ambra (Acireale). Tra le molte curiosità spicca il Presepe ricamato allestito nella Palazzina dei Cacciatori curato dall’Associazione Culturale Club del Ricamo di Casale.

C’è questo e molto altro lungo la Via dei Presepi visitabile fino al 15 gennaio, segnalando che domenica 8 gennaio verranno anche proclamati i vincitori del concorso.

XI Via dei Presepi

8 dicembre 2022- 15 gennaio 2023

Ingresso gratuito .

Per le visite guidate e le gite è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico comunale (0571 55671; info@prolococerretoguidi.it), o presso l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune (0571 906225).

Per il Presepe all’Uncinetto –Gessica Mancini (377.1897975).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa