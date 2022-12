A gennaio a Empoli 'La biblioteca come piace a te'

Un inizio dell'anno da vivere in compagnia di storie e tante attività da svolgere alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. E' tutto pronto per un gennaio 2023 da non perdere grazie alle iniziative targate "La biblioteca come piace a te!" a cura della Sezione Ragazzi. Sì, perché la biblioteca non si ferma mai e anche con l'anno nuovo proseguono le iniziative dedicate a bambine, bambini, ragazze e ragazzi da zero a 17 anni di età. Programma alla mano, si comincia martedì 3 gennaio 2022, alle 17, con il primo degli appuntamenti de L'ora del racconto, per bambini da 3 a 7 anni: spazio a tante nuove storie. L'Ora del racconto tornerà alla stessa ora anche il 10, il 17, il 24 e il 31 gennaio con "Buonanotte e sogni d'oro", "Le tre scimmiette e il loro forse", "Benvenuto a casa mia" e infine "Il compleanno di babbo Lupo". Giovedì 5 gennaio alle 17 sarà la volta de L'Ora del fare, per partecipanti da 4 a 10 anni. Il tema sarà "Arriva la Befana" e sarà possibile preparare tutti insieme la calza dell'Epifania. L'Ora del fare tornerà puntuale anche il 12, il 14 e il 19 gennaio, sempre alle 17 con divertentissimi laboratori creativi: si parlerà di volta in volta di "Dinosauri fra gli scaffali", "Sfumature di blu" e "Lanterne tra i libri".

"Dov'è la mia scarpa rossa?" è invece il titolo dell'iniziativa in cartellone sabato 7 gennaio alle 17, fra letture e laboratorio creativo per bambini da 4 a 8 anni di età. Lingue straniere protagoniste l'11 alle 17 con letture in francese a cura dell'associazione Fil Rouge (8-11 anni) e il 28 alle 17 con "A zonzo per il mondo" con letture in lingua da tutto il mondo (5-10 anni). Sabato 14 e sabato 28 gennaio, in doppio turno alle 10 e alle 11, spazio a "Ti regalo un giorno da bibliotecario", ovvero l'occasione per provare l'esperienza di fare il bibliotecario: la prima tappa è rivolta a bambini da 7 a 10 anni, la seconda a bambini da 4 a 6 anni. Le letture ad alta voce per i piccolissimi, ovvero i Baby M-Assaggi, sono previste il 16 gennaio alle 17 (18-36 mesi), mentre l'appuntamento con i circoli di lettura sono in programma sabato 21 alle 10.30 per lettori dai 9 agli 11 anni e lunedì 23 alle 16.30 per Gli Scompaginati (11-14 anni) e alle 17.30 per gli Over 14.

Sabato 21 gennaio alle 17, tutti sul palco per il laboratorio teatrale per una narrazione corale a cura di Katia Frese e la Valigia Blu: il titolo è "La Rosa" ed è rivolto alla fascia di età 11-14 anni. "Leggere sotto i baffi" è invece l'appuntamento da non perdere di giovedì 26 gennaio alle 17, fra letture, musica e dintorni con il bibliotecario coi baffi: porte aperte a bambini da 6 a 10 anni.

Tutte le iniziative sono su prenotazione: basta contattare la Sezione Ragazzi della biblioteca comunale inviando una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757873.

