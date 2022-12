Botti vietati a Capodanno a Fucecchio

In vista della festività di Capodanno, l’amministrazione comunale di Fucecchio ricorda che il regolamento di Polizia Urbana, valido in tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, vieta l'utilizzo dei cosiddetti botti - petardi e similari - su aree pubbliche. In particolare, l'articolo 9 comma 5 del suddetto regolamento ne prescrive il divieto di accensione non soltanto per Capodanno ma per l'intero arco dell'anno. L'amministrazione comunale di Fucecchio, inoltre, invita inoltre tutti i cittadini a tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli animali, domestici e non, e quindi ad evitarne l'utilizzo anche nei luoghi privati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa