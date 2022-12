Bulli all'Isolotto, la Lega: "Ennesimo atto di degrado sociale, Q4 fuori controllo"

Dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Federico Bussolin e del Capogruppo Lega al Quartiere 4, Davide Bisconti.

"È inutile tergiversare o peggio ancora far finta di nulla davanti alle molteplici denunce della Lega o dei singoli cittadini sui social, il quartiere Isolotto Legnaia è da tempo fuori controllo. La gestione del PD è totalmente fallimentare! A fine maggio il Presidente Dormentoni respinse gli allarmi della Lega sul suo territorio, affermando che: "Dall’indagine di “Firenze prossima” il Quartiere 4 risulta quello più vivibile e con la più alta qualità urbana, grazie agli spazi verdi: un episodio non cambia questo dato. Non generalizziamo, non esistono bande che terrorizzano la zona." Presidente Dormentoni ma Lei dove vive, su Saturno? Sveglia!"

"L'ultima vicenda sollevata oggi sulla stampa locale da una mamma fiorentina che sul gruppo Facebook «Sei dell’Isolotto se...», ha riportato l’aggressione al figlio minorenne, nella giornata di mercoledì. Tutto sarebbe cominciato in via Canova: «Stava tornando verso casa dall’Esselunga con due amichetti, quando è stato preso a calci ed inseguito fino a Santa Maria a Cintoia». I bulli sarebbero stati cinque coetanei del ragazzo, che frequentano la medesima scuola. Certe vicende non sono tollerabili anche perché non sono le prime e sono sempre state politicamente sottovalutate!"

"Al quartiere 4 dopo i furti frequenti della "banda del tombino", lo spaccio recente al Parco della Montagnola ed oggi l'ennesima denuncia per bullismo si intende prendere provvedimenti da parte anche dell'assessore Albanese o la sinistra vuole continuare a negare la realtà? Questo è anche il fallimento delle politiche sociali del Comune di Firenze. I tanto esaltati (dalla sinistra) "Progetti degli Operatori di strada" ed il recupero sociale sono un flop clamoroso! Come Lega chiederemo un incontro al Prefetto per un'analisi approfondita della situazione sicurezza al quartiere Isolotto Legnaia. Basta sprechi di soldi e buonismo "rosso"."

Fonte: Lega Firenze