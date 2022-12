Capodanno a Empoli, come cambia la viabilità

La sera e la notte del 31 dicembre 2022, ultimo giorno nell'anno, sarà tempo di festa in piazza della Vittoria. È in programma la festa di Capodanno in piazza per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno: la serata, a cura dell'associazione Centro Storico Empoli, prevede intrattenimento con tanta musica con dj Emiliano Geri, Francesco Cortesi voice e special guest Jack Mazzoni. Per permettere lo svolgimento dell'iniziativa e garantire la sicurezza della manifestazione e della circolazione stradale sono state disposte alcune modifiche temporanee a viabilità e sosta nella zona di piazza della Vittoria.

Le modifiche, contenute nell'ordinanza 680 del 28 dicembre 2022 (https://bit.ly/3vieD73), saranno in vigore dalle 19 del 31 dicembre fino al completo spazzamento meccanico delle strade. I provvedimenti decisi sono i seguenti: Zona a transito limitato (intera area), divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 19: al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via G. Del Papa (all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini) divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio (all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria), divieto di transito per i veicoli; via T. da Battifolle (tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria), divieto di transito con direzione obbligatoria a destra, per via Salvagnoli per chi proviene da via Pievano Rolando e per via Pievano Rolando per chi proviene da piazza Gramsci, e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati; piazza della Vittoria (tutta), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma (tratto compreso fra piazza della Vittoria e via G. da Empoli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara (lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, (lato destro all’intersezione con via J. Carrucci), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili, (all'intersezione con via Carrucci), direzione obbligatoria a destra.

L'ordinanza dispone inoltre che, in caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale, siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via P. Rolando (all'intersezione con piazza G. Guerra – corsia di marcia direzione piazza della Vittoria), divieto di transito per tutti i veicoli, (con chiusura corsia uscita rotatoria).

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta. Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

VETRO e LATTINE – Con ordinanza 692 del giorno 30 dicembre 2022 (https://bit.ly/3CzgZCD), sono state disposte le misure necessarie di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica per gli eventi organizzati in occasione del Capodanno 2022-2023. A tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, è fatto divieto assoluto, dalle 20 del 31 dicembre 2022 alle 3 del primo gennaio 2023, in Piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, Piazza Guido Guerra, via Dogali, Piazza Gramsci, via Bardini, via Fratelli Rosselli, via Jacopo Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma e tutte le vie e piazze del centro storico, ZTL e area pedonale:

a) ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; è possibile, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

b) per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Inoltre, viene disposto che qualunque attività autorizzata alla vendita e alla somministrazione esponga in modo ben visibile il presente divieto.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

DIVIETO di ESPLODERE BOTTI – Il Comune ricorda, che in merito all'utilizzo dei cosiddetti "botti", ovvero petardi e simili, è in vigore il regolamento di Polizia Urbana. In particolare l'articolo 9, comma 5 prescrive sempre, durante tutto l'anno, non solo a Capodanno, il seguente divieto: ‘È vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico’.

