Capodanno, niente botti a Montelupo

L’articolo 9 del regolamento di polizia urbana del Comune di Montelupo Fiorentino recita: “E’ vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico” e prevede sanzioni che variano da 25 a 500 euro.

A queste può aggiungersi la sanzione di 50 euro prevista per abbandono dei residui dei petardi al suolo, elementi che si configurano a pieno titolo come microrifiuti.

L’amministrazione comunale richiama i cittadini al senso civico invitandoli a non esplodere i petardi non solo in area pubblica, ma anche in area privata. Ricorda inoltre che le cosiddette “lanterne cinesi”, alimentate da fiamma viva su un combustibile, vengono ai fini del regolamento equiparate ai prodotti pirotecnici, e sono altresì vietate, anche se lanciate da area privata.

L’uso di prodotti pirotecnici, solo per un effimero piacere, espone chi li usa e la comunità tutta a importanti effetti nocivi:

- creano il rischio di ferite e menomazioni

- provocano emissioni in atmosfera nocive, principalmente polveri PM10 e PM2.5, causa di patologie polmonari e che contribuiscono al cambiamento climatico

- possono provocare reazioni emotive su persone fragili (neonati e anziani)

- possono provocare effetti devastanti su animali domestici e fauna selvatica

- rischiano di provocare incendi