Lavori 'anti-degrado' all'edificio comunale in via Piovola

Obiettivo, contrastare il degrado e l'abbandono di rifiuti di ogni genere, così da garantire anche la tutela dell'ambiente. Con questo scopo, l'amministrazione comunale ha affidato l'appalto relativo ai lavori di pulizia e manutenzione dell'area di proprietà comunale posta in via Piovola all'intersezione con via della Serpa. Il totale dei lavori affidati ammonta a circa 26mila euro: la zona, compreso l'edificio non utilizzato che insiste sul terreno, è stata oggetto di atti vandalici che ne hanno causato uno stato di decadimento e incuria. Una tematica sulla quale, ormai da anni, l'attenzione dell'amministrazione è massima.

Il progetto dell'ufficio Tecnico comunale mira quindi alla manutenzione di tutta l’area e delle zone limitrofe alla strada mediante chiusura degli accessi dell’immobile e va ad agire in maniera complementare alle azioni messe in campo dall'ufficio Ambiente del Comune di Empoli, impegnato insieme alle forze di polizia, in accertamenti e verifiche, oltre che nella pianificazione della procedura di bonifica. Un percorso complesso, attualmente in corso: nei giorni scorsi ha portato alla rimozione di carcasse d'auto e altro materiale ingombrante presente sul posto, proseguendo le attività di monitoraggio e intervento messe in atto nel corso degli anni.

Per disincentivare nuovi episodi di abbandono e di intrusioni, il Comune ha deciso di provvedere all'adozione di azioni di natura edile e manutentiva. In particolare, l’intervento proposto interessa porte e finestre dell’immobile e l’area circostante il fabbricato nonché le banchine stradali. E' prevista la realizzazione di muretti di cinta e l'installazione di una ringhiera, oltre alla collocazione di una recinzione in rete. Si tratta di interventi attualmente in corso, che prevedono anche la muratura delle dieci aperture, fra porte e finestre, dell’edificio presente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa