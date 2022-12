Tra i migliori paesini e borghi al mondo secondo l'UNWTO c'è l'Isola del Giglio

C'è l'Isola del Giglio tra i migliori paesini, borghi e comunità rurali del mondo nel 2022. Lo ha deciso l'UNWTO, ovvero l'Organizzazione mondiale del turismo, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo.

Sono trentadue le località selezionate in tutte le parti del mondo e ben due vengono dall'Italia. Oltre a Sauris in Friuli c'è la toscanissima Isola del Giglio. Le è stato riconosciuto un impegno nell'innovazione e nella sostenibilità economica, ambientale e sociale. Valutata anche la crescita del turismo secondo le linee guida dello sviluppo sostenibile dell'ONU.

L'Isola del Giglio è stata inclusa per l'impegno dell'amministrazione locale - guidata da Sergio Ortelli - nel mantenere la sua identità, evitare lo spopolamento e individuare le politiche capaci di sviluppare il turismo come traino dell'economia. Stando a UNTWO il Giglio ha diversificato la sua offerta e questo lo ha reso attrattivo lungo tutti i dodici mesi, non solo d'estate. Un bel riconoscimento per chiudere il 2022, peraltro anno del decennale del naufragio della Costa Concordia, avvenuto proprio a pochi chilometri dall'isola.